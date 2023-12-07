Mash: Момент сброса топлива самолётом Ту-204 в Улан-Удэ попал на видео

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Житель Улан-Удэ снял грузовой авиалайнер Ту-204 с горящим двигателем в момент сброса топлива. Видео приводит Telegram-канал Mash.
Ранее Telegram-канал Shot сообщил о том, что при взлёте в аэропорту Улан-Удэ загорелся грузовой самолёт Ту-204. С первых минут полёта у лайнера начал гореть левый двигатель. Экипаж принял решение сбросить топливо, для минимизирования аварии и благополучно вернулся в аэропорт.
После того, как экипаж судна сообщил диспетчерам о возгорании, все службы аэропорта «Байкал» были приведены в состояние повышенной готовности: на взлëтно-посадочной полосе приземления аварийного борта ждали несколько пожарных машин и автомобилей скорой помощи.
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