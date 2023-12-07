Mash: Момент сброса топлива самолётом Ту-204 в Улан-Удэ попал на видео

Утром 7 декабря в брянской гимназии №5 произошла стрельба. Восьмиклассница пронесла огнестрельное оружие в школу, сделала несколько выстрелов и покончила с собой. Отмечается, что школьница взяла оружие своего отца, который тот хранил в сейфе дома.