Мощный взрыв раздался на главном газопроводе Ирана, начался пожар

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Мощный взрыв прогремел на главном газопроводе Ирана. Теперь огненный факел полыхает на юго-западе страны в городе Боруджен, сообщает иранское информационное агентство Mehr со ссылкой на пожарные службы республики.
Взорвавшийся участок газопровода является главной артерией, по которой природный газ поступает с нефтеперерабатывающих заводов Персидского залива в крупные иранские города, включая Тегеран, Исфахан и Кум.
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Артем Путинцев