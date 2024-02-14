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Мощный взрыв раздался на главном газопроводе Ирана, начался пожар

Mash: Начался пожар на участке крупнейшего в Иране газопровода
14 февраля 2024, 02:49
Фото: iStock/Suwanb

Фото: iStock/Suwanb

Мощный взрыв прогремел на главном газопроводе Ирана. Теперь огненный факел полыхает на юго-западе страны в городе Боруджен, сообщает иранское информационное агентство Mehr со ссылкой на пожарные службы республики.

Взрыв и его последствия оказались настолько масштабными, что их можно было увидеть с расстояния до 60 километров. ​К счастью, о возможных пострадавших пока не сообщается.





Взорвавшийся участок газопровода является главной артерией, по которой природный газ поступает с нефтеперерабатывающих заводов Персидского залива в крупные иранские города, включая Тегеран, Исфахан и Кум.

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#газопровод
#иран
#пожар
#взрыв
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Немец пытался попасть в Петербург, имея в багаже мармеладных медведей с коноплёй
В петербургском аэропорту Пулково задержали гражданина ФРГ с коноплёй в багаже
14 февраля 2024, 01:43

Фото: iStock/Art_rich

38-летний гражданин Германии был задержан 13 февраля в петербургском аэропорту Пулково за провоз мармеладных конфет с каннабисом. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителей Северо-Западного таможенного управления.
Таможенники заинтересовались упаковкой со сладостями в багаже намеревавшегося совершить путешествие по России немца, и обнаружили внутри черно-коричневые конфеты с резким запахом.

«Экспресс-тест подтвердил наличие в мармеладе тетрагидроканнабинола. Это наркотическое средство и, следовательно, запрещено к перемещению через таможенную границу. <…> Мужчина не раз путешествовал по миру с такими «сладостями» и употреблял их во время длительных перелетов «для спокойного сна». В предыдущие поездки вопросов со стороны таможенных органов других стран не возникало», — сообщили представители таможни.

В процессе опроса гражданин ФРГ пояснил, что собирается ехать к своей российской знакомой по интернет-переписке, а наркотические конфеты приобрёл в специализированном магазине у себя на родине.

Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном перемещении наркотических средств через таможенную границу ЕАЭС (ч.1 ст. 229 УК РФ)
Задержанному может грозить от трех до семи лет лишения свободы, если суд признает его вину.

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#конопля
#аэропорт
#санкт-петербург
#задержание
#германия
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Обломок горящей крыши от дома в Анапе чуть не убил прохожих
Mash: При тушении пожара в Анапе прохожие едва не пострадали от падения обломков
14 февраля 2024, 00:20

Фото: iStock/DarthArt

Обломок горящей крыши с полыхающей в Анапе высотки едва не рухнул на головы очевидцев. Об этом сообщил Telegram-канал Kub Mash.
Оперштаб Краснодарского края сообщил, что в 23:30 в доме ликвидировали открытое горение.



Ранее источники в краевом МЧС рассказали, что пожар в жилом многоквартирном доме в Анапе удалось локализовать на площади 1000 кв. метров.

Напомним, возгорание в 11-этажном доме на улице Объездная, 9 в Анапе произошло вечером 13 февраля. Как позже сообщила прокуратура региона, здание было построено без необходимой проектной и разрешительной документации. Сообщается, что администрация Анапы трижды обращалась в суд с иском к застройщику многоэтажки, в том числе о сносе объекта и с требованиями о пожарной безопасности.

Предварительная причина возгорания — короткое замыкание на незаконно переоборудованном под мансарду техническом этаже. Перекрытия между 10-м и последним 11-м этажами были деревянными — поэтому огонь быстро распространился по всей площади на тысячу с лишним квадратных метров. Летящие искры также подожгли квартиру на шестом этаже. Жителей расселили в пункты временного размещени

После этого Следственный комитет по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

По информации МЧС, вывести из огня удалось 440 человек, 112 из которых несовершеннолетние. Один человек пострадал, его экстренно госпитализировали.

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#пожар
#анапа
#происшествие
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В Брюсселе человек с ножом напал на прохожих, ранены трое
Sudinfo: Три человека получили ранения в результате нападения в центре Брюсселя
13 февраля 2024, 23:35

Фото: iStock/Daniel_Tadevosyan

В центре Брюсселя произошло нападение с ножом на улице Суаньи, в результате которого три человека получили ранения. Об этом пишет портал Sudinfo.
Как заявила представитель брюссельской полиции Ильза Ван де Кир, раненые были доставлены в больницу, расследование продолжается для выяснения обстоятельств и поиска преступников.

Нападение произошло одновременно со стрельбой в другом районе бельгийской столицы — Порт-де-Халь в Сен-Жиле, где один человек получил ранения после столкновения с машиной предполагаемых преступников. Эти факты являются предметом другого расследования, проводимого полицией Брюсселя.

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#нападение
#пострадавшие
#расследование
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Пожар в Анапе удалось локализовать на площади в тысячу квадратных метров
ТАСС: Пожар в анапской жилой многоэтажке локализован на площади в 1 тыс. кв. м
13 февраля 2024, 23:07

Фото: iStock/Distortion_Media

Пожар в жилом многоквартирном доме в Анапе локализован на площади 1000 кв. метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в МЧС. Эвакуированные жильцы находятся в пунктах временного размещения. С ними работают психологи.




Причина возгорания пока неизвестна, рассказал один из жильцов сгоревшего здания. По его словам, в первом подъезде на 11 этаже проживали «неблагополучные люди».

Напомним, возгорание в 11-этажном доме на улице Объездная, 9 в Анапе произошло вечером 13 февраля. Как позже сообщила прокуратура региона, здание было построено без необходимой проектной и разрешительной документации. Сообщается, что администрация Анапы трижды обращалась в суд с иском к застройщику многоэтажки, в том числе о сносе объекта и с требованиями о пожарной безопасности.

После этого Следственный комитет по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

По информации МЧС, вывести из огня удалось 440 человек, 112 из которых несовершеннолетние. Один человек пострадал, его экстренно госпитализировали.

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Горящая в Анапе многоэтажка была построена без надлежащих документов

#анапа
#пожар
#мчс
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В Твери ребёнок скончался после визита к стоматологу
СК: В Твери девочка умерла, не выйдя из наркоза после стоматологических процедур
13 февраля 2024, 22:43

Фото: iStock/izzzy71

В Твери девочка скончалась, не отходя от наркоза после стоматологических процедур, об этом сообщили в Следственном комитете по региону.
Как удалось установить следствию, трагедия произошла 12 февраля. Девочка 2020 года рождения не смогла отойти от наркоза, который использовали при проведении стоматологических манипуляций. Ребёнка без сознания экстренно госпитализировали в больницу, однако, спасти её не удалось.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Следователи приступили к выяснению всех обстоятельств смерти малолетнего ребёнка.

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#смерть
#ребёнок
#стоматолог
#следственный комитет
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В Анапе возбудили уголовное дело после пожара в 11-этажном доме
СК возбудил уголовное дело после пожара в многоэтажке Анапы
13 февраля 2024, 22:08

Фото: iStock/Akintevs

В Анапе возбудили уголовное дело после разгоревшегося в многоэтажном доме пожара, об этом сообщили в Следственном комитете по Краснодарскому краю.
Напомним, пожар в Анапе на улице Объездная разгорелся вечером 13 февраля. Возгорание ликвидируют уже несколько часов, однако, потушить огонь так и не удалось.

При этом, в прокуратуре региона выяснили, что 11-этажный дом был построен без необходимой проектной и разрешительной документации. После этого Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

Как сообщает Telegram-канал SHOT, загоревшаяся мансарда уже частично обрушилась и огонь перекинулся на квартиры.

В настоящий момент на месте происшествия работают более 100 пожарных и 37 единиц техники.

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#краснодарский край
#пожар
#следственный комитет
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«Порвал промежность»: В Питере школьник получил серьёзную травму при подготовке к ГТО
Петербургский школьник порвал промежность при подготовке к ГТО
13 февраля 2024, 21:56

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Санкт-Петербурге школьник порвал промежность при подготовке к сдаче ГТО, об этом стало известно «Фонтанке».
По информации СМИ, инцидент произошёл в петербургской школе вечером 12 февраля.

Подросток готовился к сдаче нормативов физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). При выполнении одного из упражнений парень упал на острый край стола.

В результате, школьника госпитализировали в хирургическое отделение с рваной раной промежности, где ему наложили швы.

Иных подробностей случившегося пока не приводится. Также нет официальных комментариев от образовательного учреждения, в котором школьник получил травму.

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#санкт-петербург
#травма
#школьник
#гто
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Из полыхающего дома в Анапе спасли 440 человек, 112 из которых несовершеннолетние
Из горящей в Анапе многоэтажки эвакуировали 440 человек, включая 112 детей
13 февраля 2024, 21:35

Фото: iStock/Phonix_a

В Анапе из горящей многоэтажки вывели 440 человек, об этом сообщили в МЧС по региону.
Напомним, возгорание в 11-этажном доме на улице Объездная, 9 в Анапе произошло вечером 13 февраля. Пожар разошёлся до площади в 1000 квадратных метров, ликвидировать его до сих пор не удалось.

Как позже сообщила прокуратура региона, здание было построено без необходимой проектной и разрешительной документации.

По информации МЧС, вывести из огня удалось 440 человек, 112 из которых несовершеннолетние. Один человек пострадал, его экстренно госпитализировали.

Для жильцов воспламенившегося дома организовали три пункта временного размещения общей вместимостью в 360 человек.

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#пожар
#краснодарский край
#мчс
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В Bentley Лерчек влетел BMW в центре Москвы
Блогер Лерчек попала в ДТП в центре Москвы
13 февраля 2024, 21:02

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

Популярная блогерша Лерчек попала в ДТП в центре Москвы, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, звезда интернета остановилась на пешеходном переходе, чтобы пропустить идущих по зебре людей. В этот момент в неё влетел BMW 5.

В результате аварии от машины блогерши отлетела буква N (от надписи Bentley), также оказался сильно помят бампер. Сама девушка ударилась головой и повредила колено. Отмечается, что подушки безопасности в автомобиле при столкновении не сработали.

Напомним, в прошлом году против Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее мужа Артема были возбуждены уголовные дела об уклонении от уплаты налогов и об отмывании денег. В январе 2024 года супруги выплатили долг по налогам в размере 504 миллиона рублей.

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#блогер
#дтп
#москва
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