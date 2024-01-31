В США прогремел взрыв на газопроводе, пламя видно из космоса

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В американском штате Оклахома в округе Бивер взорвался газопровод, принадлежащий компании DCP Midstream. Столб огня достигает 150 метров. Об этом сообщает телеканал ABC7, ссылаясь на пожарную службу.
«Несколько служб реагируют на взрыв газопровода на Оклахомском выступе», — сообщает ABC7.Взрыв прогремел во вторник 21.45 по местному времени (06.45 по московскому в среду). На месте ЧП работают спецслужбы. Они находятся на «безопасном расстоянии» от пламени до тех пор, пока не получится остановить подачу газа.
Сведений о пострадавших телеканал не предоставил.
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