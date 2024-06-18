Мошенник едва не убедил 11-летнего мальчика взорвать собственную квартиру

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Мошенник убедил 11-летнего мальчика выпустить газ в квартире, а потом поджечь его зажигалкой. Трагедию предотвратил отец, вернувшийся за забытым дома телефоном.
Инцидент произошёл в городе Северодвинске Архангельской области, сообщает телеграм-канал Baza. Мужчина ушёл на работу, но оставил дома телефон. Дома оставался его 11-летний сын. Когда отцовский телефон зазвонил, мальчик взял трубку. Незнакомый мужчина представился начальником его папы и сообщил, что в доме скоро будут ремонтировать газовую сеть, поэтому следует подготовиться.
Для этого он велел ребёнку плотно закрыть окна и двери, удалить домашних животных и открыть газовые конфорки, а затем зажечь зажигалку. Мальчик 20 минут наполнял газом жилище, а затем начал щёлкать зажигалкой. По счастью, квартира находится на первом этаже и часть газа ушла через вентиляцию и щели в полу и не достигла за короткое время взрывоопасной концентрации. Тут за забытым телефоном вернулся отец. Он закрыл конфорки, открыл окна и отобрал у сына зажигалку. Когда мужчина взял трубку, он услышал: «Ты что, не мог попозже прийти? Не было бы ни твоего выродка, ни хаты».
Следственный комитет РФ по Архангельской области возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство малолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии.
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Для этого он велел ребёнку плотно закрыть окна и двери, удалить домашних животных и открыть газовые конфорки, а затем зажечь зажигалку. Мальчик 20 минут наполнял газом жилище, а затем начал щёлкать зажигалкой. По счастью, квартира находится на первом этаже и часть газа ушла через вентиляцию и щели в полу и не достигла за короткое время взрывоопасной концентрации. Тут за забытым телефоном вернулся отец. Он закрыл конфорки, открыл окна и отобрал у сына зажигалку. Когда мужчина взял трубку, он услышал: «Ты что, не мог попозже прийти? Не было бы ни твоего выродка, ни хаты».
Следственный комитет РФ по Архангельской области возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство малолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии.
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Александр Бойцов