«Соучастник поневоле»: Как мошенники втягивают россиян в преступления

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Современные мошенники могут не только красть деньги доверчивых граждан, но и втягивать в серьезные неприятности, сделав полноценным участником преступной деятельности. Дропперы — это люди, которых мошенники используют для достижения своих целей. Они не являются инициаторами преступления, но выполняют указания и получают за это проценты от сделки. Задача дроппера: предоставить данные своей банковской карты, на которую мошенники переведут средства, обналичить полученную сумму в банкомате; передать или перевести другим лицам, получить определенный процент со сделки. Отмечается, что дропперы существуют двух видов: первые понимают, что их вовлекли в незаконную деятельность и требуют за свою работу вознаграждения, а другие вовлечены в деятельность обманом.
Начальник Управления экономической безопасности Московской области Артём Черепякин в беседе с «Радио 1» объяснил, какие схемы используют мошенники, чтобы обманом втянуть человека в преступную деятельность.
Артём Черепякин рассказал, на каких площадках мошенники ищут себе «руки» и на что нужно обращать внимание.
Специалист по безопасности отметил, что люди не должны думать, что их личными данными может обладать только компетентный специалист правоохранительных органов или государственных структур, потому что в современном пространстве информацию найти очень просто.
Эксперт по безопасности назвал правила, которые нужно соблюдать, чтобы не стать соучастником преступления поневоле: чаще менять пороли в своих платежных системах и банковских кабинетах, не отвечать на незнакомые номера и сразу блокировать их, класть телефон и перезванивать в официальные организации по официальным номерам, не пользоваться подозрительными сайтами и не вступать в диалоги с малознакомыми людьми, помнить, что лёгкий и быстрый заработок — это всегда подозрительно.
По мнению собеседника, бояться, что личная информация попадёт в руки мошенника, не стоит, потому что это только причина и условия попытки совершения преступления, в дальнейшем важно не попадаться на удочки. Наличие данных — это неприятно, но противодействие мошенникам одно — бдительность и защита сведений о себе, заключил собеседник.
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«Дроппер поневоле — это обманутый человек. Он в силу того, что пришло какое-то заявление из службы социальной защиты или от потенциального работодателя скидывает свои персональные данные, а потом этими персональными данными пользуются злоумышленники. Они убеждают, что ты можешь быть частью правоохранительной системы или процессуальных действий, ты веришь и скидываешь всё про себя по непроверенным каналам связи или просто получаешь средства, происхождение которых тебе не ясно, как-то действуешь под их руководством», — объяснил эксперт.
Артём Черепякин рассказал, на каких площадках мошенники ищут себе «руки» и на что нужно обращать внимание.
«Задача колл-центров, которые занимаются этой вербовкой, заиметь максимальное количество рабочих рук. Они ищут людей в соцсетях, используют площадки трудоустройств, выдают себя за работодателей: выдвигают минимальное количество квалификационных требований, предлагают максимальный заработок, а взаимодействие ведут всегда дистанционно — по этим признакам можно определить, что тебя обманывают», — отметил эксперт.
Специалист по безопасности отметил, что люди не должны думать, что их личными данными может обладать только компетентный специалист правоохранительных органов или государственных структур, потому что в современном пространстве информацию найти очень просто.
«Мошенники манипулируют и шантажируют осведомленностью персональными данными о том, например, какого года выпуска машина у человека, сколько раз он парковался по определенному адресу и так далее. Это какие-то мелкие личные подробности. Эта осведомленность и навязчивость обезоруживает граждан», — сказал собеседник.
Эксперт по безопасности назвал правила, которые нужно соблюдать, чтобы не стать соучастником преступления поневоле: чаще менять пороли в своих платежных системах и банковских кабинетах, не отвечать на незнакомые номера и сразу блокировать их, класть телефон и перезванивать в официальные организации по официальным номерам, не пользоваться подозрительными сайтами и не вступать в диалоги с малознакомыми людьми, помнить, что лёгкий и быстрый заработок — это всегда подозрительно.
По мнению собеседника, бояться, что личная информация попадёт в руки мошенника, не стоит, потому что это только причина и условия попытки совершения преступления, в дальнейшем важно не попадаться на удочки. Наличие данных — это неприятно, но противодействие мошенникам одно — бдительность и защита сведений о себе, заключил собеседник.
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Анастасия Бондарева