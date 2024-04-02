Московская фирма, отстраивающая дома в Мариуполе, задолжала рабочим 3 млн рублей

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Столичная фирма, которая занималась строительством домов в Мариуполе, задолжала своим рабочим три миллиона рублей. Об этом пишет Mash на Донбассе.
Первое время мужчинам платили частями, а потом прораб занял деньги у строителей и пропал, а объекты передали другим фирмам. Зарплату рабочим так и не выплатили. Они обращались в прокуратуру, однако никакого результата это не принесло. При этом московская фирма утверждает, что подрядчик не выдал бюджет на указанные объекты, хотя из документов фирмы «Реставрация» следует, что деньги были переведены.
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Элина Позднякова