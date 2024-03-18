В Петербурге ветеран СВО застрелил своего бизнес-партнера за долг в 7 млн рублей

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В петербургском ресторане «Чабрец» на Московском проспекте в результате стрельбы вечером 18 марта был убит мужчина. Правоохранители задержали 40-летнего Алексея Исакова, пишет издание «Фонтанка». Позднее выяснилось, что он является ветераном СВО, куда попал из колонии.
По первичной информации следователей, предметом спора были 7 млн рублей, которые, убежден Исаков, ему задолжал его партнер. Убитый по всей видимости, с расчетами Алексея согласен не был, переговоры об этих деньгах велись довольно давно.
Известно, что часть суммы погибший принес на встречу.
Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство)
Ранее семь раз судимый боец ЧВК «Вагнер» вернулся со спецоперации и получил 7 лет колонии строго режима за покушение на убийство, об этом свидетельствует информация, опубликованная на сайте Рудничного районного суда города Кемерово.
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