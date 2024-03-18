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В Петербурге ветеран СВО застрелил своего бизнес-партнера за долг в 7 млн рублей

18 марта 2024, 23:43
Фото: iStock/Savusia_Konstantin

Фото: iStock/Savusia_Konstantin

В петербургском ресторане «Чабрец» на Московском проспекте в результате стрельбы вечером 18 марта был убит мужчина. Правоохранители задержали 40-летнего Алексея Исакова, пишет издание «Фонтанка». Позднее выяснилось, что он является ветераном СВО, куда попал из колонии.

По первичной информации следователей, предметом спора были 7 млн рублей, которые, убежден Исаков, ему задолжал его партнер. Убитый по всей видимости, с расчетами Алексея согласен не был, переговоры об этих деньгах велись довольно давно.
Известно, что часть суммы погибший принес на встречу.




Судя по всему, в зону боевых действий Исаков отправился из колонии. В мае 2021 года он получил 3,5 года общего режима, суд учел предыдущие приговоры (за кражи и вождение в пьяном виде) и время под стражей.

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство)

Ранее семь раз судимый боец ЧВК «Вагнер» вернулся со спецоперации и получил 7 лет колонии строго режима за покушение на убийство, об этом свидетельствует информация, опубликованная на сайте Рудничного районного суда города Кемерово.

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#санкт-петербург
#убийство
#сво
#задержание
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«Общественное»: В окрестностях Харькова произошли два взрыва
19 марта 2024, 00:05

Фото: iStock/Multipedia

Два взрыва произошли в окрестностях Харькова, сообщает украинское издание «Общественное».
ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#крым
#юбилей
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Силы ПВО уничтожили реактивный украинский БПЛА над Крымом
Минобороны РФ: ПВО ликвидировали реактивный украинский БПЛА над Крымом
18 марта 2024, 23:20

Фото: iStock/vadimrysev

Силы противовоздушной обороны уничтожили украинский реактивный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над Крымом, сообщило Министерство обороны России.
По данным ведомства, в понедельник, 18 марта, около 21:30 по московскому времени украинские войска предприняли попытку совершить теракт по объекту на территории России с помощью БПЛА реактивного типа, но потерпели неудачу.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что в ночь на 17 марта силы ПВО сбили 35 беспилотников над территорией России. Беспилотники были перехвачены над Московской, Курской, Ярославской, Ростовской, Орловской, Калужской областями и Краснодарским краем.

До этого министр обороны Сергей Шойгу поручил установку на Черноморском флоте дополнительных средств для противодействия БПЛА.

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13 человек оказались под завалами обрушившейся шахты в Амурской области
18 марта 2024, 20:02

Фото: iStock/Adam88xx

В Амурской области на шахте «Пионер» произошла авария.
Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы, на участке шахты произошел обвал горных пород.

В результате, по предварительным оценкам, под завалами оказались 13 человек.

Отмечается, что на текущий момент, все они живы. Информации о пострадавших нет.

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#шахтёры
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В Воронежской области ввели режим опасности атаки БПЛА
Воронежский губернатор Гусев сообщил о вводе режима опасности атаки БПЛА
18 марта 2024, 19:20

Фото: официальный сайт Кремля

В Воронежской области введен режим опасности из-за возможных атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на территории региона. Об этом 18 марта написал в своем официальном Telegram-канале губернатор Александр Гусев.
«Обращаю ваше внимание! На территории Воронежской области объявлен режим опасности в связи с возможными атаками БПЛА», — отметил губернатор.
Гусев подчеркнул, что системы противовоздушной обороны в регионе находятся в состоянии готовности. Он также призвал жителей занять защищенные помещения без окон, а тем, кто находится на улице, перейти в подземные переходы или парковки.

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#парковки
#режим
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Под Пермью женщина погибла из-за падения ледяной глыбы
СК: в Пермском крае завели дело после гибели женщины из-за падения ледяной глыбы
18 марта 2024, 18:05

Фото: СУ СК России по Пермскому краю

Женщина погибла после того, как глыба льда сошла с крыши дома в Березниках, Пермский край.
Как сообщили в пресс-службе краевого следственного комитета, трагедия случилась на Советском проспекте, когда ледяная масса упала на женщину, шедшую по тротуару.

Следствие установило, что причиной происшествия стало ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей сотрудниками компании, обслуживающей жилой дом. Погибшей было 25 лет.

«В связи с гибелью женщины в результате падения льда с крыши жилого дома было возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ, часть 2, пункт „в“ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека)», — говорится в официальном заявлении краевого СУ СК РФ.
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Гимнастка, сорвавшаяся в цирке Новосибирска: «Я родилась в рубашке»
18 марта 2024, 17:36

Фото: istockphoto.com/Dmitry Belan

Гимнастка Елизавета Чумакова, сорвавшаяся с высоты во время циркового представления в Новосибирске, рассказала о своём состоянии сейчас.
Она отметила, что окончательного диагноза у неё пока нет. По её словам, несмотря на все сообщения СМИ, травмы, которые она получила, не угрожают её жизни в настоящее время.

«Все понимают, что далее мне надо будет работать на высоте, обследования проводят тщательно. Поэтому врачи и не торопятся с вердиктом, и я их не тороплю, — на кону моя работоспособность. К тому же я в руках лучшего травматолога Новосибирска —Алексея Молокова. Говорит, что я родилась в рубашке», — прокомментировала в беседе с Газета.ру артистка.

Ранее стало известно о том, что в Новосибирске гимнастка не удержалась в шпагате и упала с высоты во время шоу «Королевского цирка Гии Эрадзе».

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#цирк
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В Нижнем Новгороде арестовали мужчину за работу с иностранными спецслужбами
ФСБ: в Нижнем Новгороде арестовали мужчину за работу с иностранными спецслужбами
18 марта 2024, 16:59

Фото: iStock/irene_rebrova

Жителя Нижнего Новгорода арестовали за сотрудничество со спецслужбами иностранного государства.
Об этом 18 марта сообщили в региональном управлении ФСБ, передает РИА Новости.

По данным следствия, он устанавливал и поддерживал отношения с организациями из других стран, действующими против интересов безопасности России с поддержкой специальных служб иностранного государства.

Хотя в сообщении не уточняется, с какой именно страной сотрудничал этот житель Нижнего Новгорода, на найденном в его квартире флаге была изображена украинская символика. В связи с этим следственным отделом ФСБ были возбуждены уголовные дела по двум статьям Уголовного кодекса РФ: 275.1 («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством») и 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»).

Мужчину задержали. Суд заключил его под стражу.

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#рф
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Сообщения о смерти короля Великобритании Карла III оказались фейком
18 марта 2024, 15:07

Фото: РИА Новости / Алексей Витвицкий

Российский сегмент интернета накрыла новость о смерти короля Великобритании Карла III. Средства массовой информации и Телеграм-каналы начали распространять информацию, ссылаясь на некий документ, якобы опубликованный Букингемским дворцом.
Разумеется, на сайте Букингемского дворца новости об этом нет. По предварительным данным, причиной вброса стала тяжелая болезнь монарха. Недавно у короля обнаружили онкологию. В 2024 году он был госпитализирован для лечения простаты.

На престол он вступил меньше года назад — Карл был коронован 6 мая 2023 года. Королю Британии на данный момент 75 лет.

Ранее экстрасенс Дарья Миронова допустила ухудшение состояния здоровье Кейт Миддлтон. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#новости
#смерть
#великобритания
#фейки
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При подготовке теракта на железной дороге в Крыму задержали гражданку России
ФСБ задержала гражданку РФ, готовившую теракт на железной дороге в Крыму
18 марта 2024, 14:47

Фото: istock / fotoember

В Крыму задержали гражданку России, подозреваемую в подготовке теракта на железной дороге. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Сообщается, что злоумышленница действовала в интересах украинских спецслужб. Во время задержания при ней обнаружили самостоятельные зажигательные устройства и средства связи, содержащие переписку «с координатором».

По «заданию» россиянка должна была поджечь релейный шкаф ГУП РК «Крымская железная дорога», чтобы нарушить военные перевозки.

Возбуждено уголовное дело ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК России (подготовка теракта). В случае признания вины женщине грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее ФСБ опубликовала видео допроса украинского агента, задержанной в Крыму. Подробно ознакомиться с ним можно в нашем материале.

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#перевозки
#уголовное дело
#железная дорога
#фсб
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