Московские росгвардейцы задержали иностранца, который ранил своего знакомого
Сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по городу Москве задержали мужчину, который в ходе конфликта нанес своему знакомому несколько осколочных ранений битым стеклом. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Стражи порядка, патрулирующие улицы столицы, получили информацию о происшествии на улице Тухачевского. В одном из жилых домов между двумя гражданами возникла драка.
Очевидцы сообщили правоохранителям, что конфликт начался во время употребления спиртных напитков. В результате один из участников нанес другому несколько колото-резаных ран осколком стекла, который он вытащил из разбитой межкомнатной двери.
Сотрудники Росгвардии оперативно пресекли инцидент и вызвали скорую помощь. 47-летний мужчина, подозреваемый в нанесении ран, и 37-летний пострадавший были доставлены в больницу.
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