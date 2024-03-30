Московский торговый центр «Миля» эвакуировали из-за угрозы минирования

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На юго-востоке Москвы эвакуирован торговый центр «Миля». Причиной стала информация о возможном минировании здания.
В последние дни по многим российским городам прокатилась волна сообщений о минировании. Только в одной Москве правоохранители проверили десять торгово-развлекательных центров. 25 марта был также эвакуирован торговый центр «Пассаж» в Санкт-Петербурге.
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Александр Бойцов