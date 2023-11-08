Москвич домогался до своего 13-летнего сына-аутиста в раздевалке аквапарка

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Москвича заподозрили в приставаниях к собственному малолетнему сыну.
По данным телеграм-канала SHOT, инцидент произошел в аквапарке «Мореон», куда семья с ребенком отправились отдыхать. Родители мальчика не живут вместе и решили сделать ему подарок в виде водных аттракционов. После нескольких часов развлечений, мальчик с папой пошли в раздевалку. Там отец стал странно себя вести — трогать ребенка за интимные места и гладить его.
Когда мальчик вернулся домой, он рассказал о случившемся матери. Шокированная мать сразу обратилась в полицию. Отмечается, что ребенок страдает аутизмом.
Правоохранительные органы проведут проверку. Отец-извращенец пока не задержан.
Ранее сообщалось, что в Ленобласти 35-летний мужчина обвиняется в приставаниях к шестилетней девочке. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке».
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Когда мальчик вернулся домой, он рассказал о случившемся матери. Шокированная мать сразу обратилась в полицию. Отмечается, что ребенок страдает аутизмом.
Ранее сообщалось, что в Ленобласти 35-летний мужчина обвиняется в приставаниях к шестилетней девочке. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке».
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Алина Юрчак