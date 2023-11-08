В Петербурге суд арестовал любовника беременной медсестры, утонувшей в Неве

В Санкт-Петербурге Невский районный суд заключил под стражу водителя автомобиля Mercedes, утонувшего в реке вместе с беременной женщиной.
Задержанным оказался мужчина по имени Сухроб Рахимов, его обвиняют в нарушении ПДД, сообщили в пресс-службе Невского районного суда.
По версии следствия, мужчина не поставил автомобиль на ручник, в результате чего произошла трагедия. Суд установил Сухробу Рахимову срок ареста до 5 января 2024 года.
По информации Life.ru, водитель являлся любовником 33-летняя женщины. Отмечается, что она работала медсестрой, а на момент трагедии находилась в положении.
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«Невский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сухроба Рахимова», — говорится в заявлении.
По информации Life.ru, водитель являлся любовником 33-летняя женщины. Отмечается, что она работала медсестрой, а на момент трагедии находилась в положении.
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Диана Аванесян