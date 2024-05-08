Москвич поджёг девушку во время романтического свидания

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Необычным и крайне неприятным образом закончилось романтическое свидание длинноногой блондинки со своим ухажёром. Подвыпивший мужчина облил девушку спиртом и поджёг.
Сначала встреча проходила мило и традиционно: парочка сидела за столом в квартире молодого человека в Кунцево, выпивала, закусывала и беседовала о том, о сём, передаёт телеграм-канал SHOT. В какой-то момент разгорячённому винными парами джентльмену не понравились идеи, которые высказывала его леди. Тогда он схватил бутылку со спиртом, вылил её на грудь девушки и поджёг. Та начала тушить огонь рукой.
В результате она получила ожоги груди и правой руки третьей степени и панический страх перед свиданиями. Когда девушка более-менее пришла в себя, она заявила на неадекватного ухажёра в полицию. По факту происшедшего проводится проверка.
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Александр Бойцов