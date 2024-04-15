Мужчина из ревности поджёг кровать, на которой спали его жена и друг

Фото: iStock/photovova
Семейная пара из Удмуртии погибла в пожаре, который устроил сам супруг. Мужчина из ревности поджёг кровать, на которой застал спящими своих жену и друга. Об этом сообщает Telegram-канал «SHOT».
По данным канала, в субботу в городе Глазове Алексей пришел в гости к своим друзьям, Светлане и Андрею. Отмечается, что они выпивали спиртные напитки, после чего уснули.
По неизвестным причинам получилось так, что друг уснул со Светланой на одной кровати, а Андрей в соседней комнате. Глава семьи проснулся первым и увидел, что его жена спит вместе с Алексеем. От ревности он поджёг кровать.
У Алексея получилось спастись. Он проснулся и быстро выбежал из квартиры. Супруги остались внутри и оба погибли. СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство.
Читайте также:
Три человека погибли в Париже при взрыве и пожаре в многоэтажном доме
Во время взрыва в оружейном магазине в Тбилиси погибли два человека
Более 20 человек погибли во время пожара в многоэтажном доме в Стамбуле
По неизвестным причинам получилось так, что друг уснул со Светланой на одной кровати, а Андрей в соседней комнате. Глава семьи проснулся первым и увидел, что его жена спит вместе с Алексеем. От ревности он поджёг кровать.
У Алексея получилось спастись. Он проснулся и быстро выбежал из квартиры. Супруги остались внутри и оба погибли. СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство.
Читайте также:
Три человека погибли в Париже при взрыве и пожаре в многоэтажном доме
Во время взрыва в оружейном магазине в Тбилиси погибли два человека
Более 20 человек погибли во время пожара в многоэтажном доме в Стамбуле
Дарья Осипова