Мужчина, который ударил 61 раз кочергой жену и застрелил её, поехал на СВО

Фото: istockphoto/Gajus
Житель Иркутской области, 61 раз ударивший кочергой по голове и груди жену, а потом застреливший её, уехал на СВО за помилованием.
Об этом сообщает Telegram-канал «Люди Байкала». 27-летнего мужчину в 2021 году приговорили к 12 годам колонии строгого режима. Сообщалось, что он бил возлюбленную и выстрелил ей из ружья в голову.
По словам подсудимого, он ревновал женщину. Во время апелляции он поменял показания и заявил, что она напала на него, а он лишь защищался кочергой. В момент убийства в доме был совместный ребенок пары. Апелляцию суд не удовлетворил.
Из тюрьмы россиянин отправился в зону СВО. Он погиб в марте. Репортеры «Людей Байкала» нашли его надгробие в Иркутске.
Читайте также:
В Москве в хостеле обнаружили трупы мужчин
В Курской области мужчина зарезал мать, жену и дочь
В Мытищах рабочего засосало в дробильную установку
По словам подсудимого, он ревновал женщину. Во время апелляции он поменял показания и заявил, что она напала на него, а он лишь защищался кочергой. В момент убийства в доме был совместный ребенок пары. Апелляцию суд не удовлетворил.
Читайте также:
В Москве в хостеле обнаружили трупы мужчин
В Курской области мужчина зарезал мать, жену и дочь
В Мытищах рабочего засосало в дробильную установку
Мария Фирсова