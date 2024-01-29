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Мужчина открыл аварийный выход самолета и прослыл спасителем жизней

29 января 2024, 19:37
Фото: istockphoto/Jag_cz

Фото: istockphoto/Jag_cz

Пассажир авиакомпании AeroMexico открыл аварийный выход из самолета, затем прошелся по крылу, и его назвали спасителем жизней.
Агентство Associated Press пишет, что инцидент случился на борту лайнера. Самолёт должен был лететь из Мехико в Гватемалу. Но рейс отложили на 5 часов из-за необходимости технически обслужить борт.

Во время задержки люди сидели в душном салоне. Один из пассажиров не выдержал и открыл дверь борта, вышел на крыло, а потом вернулся в салон. После этой выходки мужчину передали полиции. Но попутчики задержанного поддержали мужчину. 77 человек написали от руки заявления, чтобы его защитить.


«Задержка рейса и нехватка воздуха создали условия, которые поставили под угрозу здоровье пассажиров. Он спас нам жизни», — считают пассажиры лайнера.
Неизвестно, предъявили нарушителю обвинения или нет.

Ранее сообщалось, что у самолета южноамериканской авиакомпании Latam Chile с пассажирами на борту перестал работать двигатель в воздухе. Telegram-канал Aviaincident сообщает, что ЧП случилось 21 января с лайнером Boeing 767, который летел из Лимы (Перу) в Майами (США). Почти сразу после вылета у самолета отказал один из двух двигателей. Пилоты решили идти на вынужденную посадку. Борт сел в другом перуанском городе Чиклайо. После посадки пассажиров держали на борту около 4 часов.

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#самолет
#аэропорт
#люди
#новости
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В Калужской области мужчина и ребёнок заживо сгорели в салоне BMW
29 января 2024, 20:29

Фото: iStock/trikolor

В Калужской области взорвался автомобиль, в салоне заживо сгорели отец с сыном, об этом сообщает Telegram-канал 112.
По информации СМИ, трагедия произошла на трассе около села Алекино в Калужской области.

Отмечается, что иномарка BMW X6 была совершенно новой. Однако, в определённый момент, внутри машины что-то хлопнуло, после чего в автомобиле разгорелся пожар.

Женщина успела выбраться из горящего авто, а вот её муж и сын — нет. В результате, мужчина с ребёнком сгорели заживо. В настоящий момент правоохранители устанавливают причины произошедшего.

Ранее пожар произошёл в столичной квартире. В ней, внезапно, взорвался 30-летний телевизор.

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#пожар
#авто
#смерть
#взрыв
#ребёнок
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Украинский FPV-дрон застрял в лобовом стекле машины
29 января 2024, 19:56

Фото: iStock/NatureNow

FPV-дрон застрял в лобовом стекле автомобиля, об этом сообщает Telegram-канал Mash.
На шокирующем кадре видно, как FPV-дрон Вооружённых сил Украины торчит в разбитом лобовом стекле машины. Отмечается, что беспилотный летательный аппарат, врезавшийся в КамАЗ, не сдетонировал.
При этом, где именно произошло происшествие — не уточняется.

Ранее стало известно, что ВСУ обстреляли село Мокрая Орловка в Белгородской области. В результате атаки пострадала мирная жительница, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Россиянку госпитализировали в больницу с порезами от стекла на лице и руках.

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#беспилотник
#всу
#обстрел
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В жилом доме Москвы разгорелся пожар из-за старого телевизора
29 января 2024, 19:38

Фото: iStock/Kara Capaldo

В столичном доме произошёл пожар из-за неисправного телевизора, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, происшествие случилось на улице Маршала Захарова в районе Орехово-Борисово Северное.

В квартире у пенсионерки, внезапно, взорвался 30-летний телевизор, после чего начался пожар. Пламя быстро перекинулось на навесной потолок. Пожилая женщина успеха схватить своего полугодовалого внука и выбежать с ним из квартиры. К счастью, в результате пожара никто не пострадал.

Пожар успел распространиться на площадь в восемь квадратных метров, после чего его оперативно ликвидировали.

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#пожар
#москва
#взрыв
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В Германии жестоко подрались женщины из Грузии и Украины
В Германии подрались женщины из Грузии и Украины, трое попали в больницу
29 января 2024, 19:16

Фото: iStock/picturesd

В немецком городе Гера подрались украинские и грузинские женщины во время совместного отдыха в квартире. Об этом сообщает Bild.
Согласно сообщению, четыре женщины и мужчина из Украины и Грузии устроили совместных отдых в квартире в ночь на 28 января. В какой-то момент между ними завязалась драка, которая продолжилась на улице. Соседи вызвали полицию. Три женщины в ходе потасовки получили серьезные ранения и были госпитализированы. При этом еще одна оказала полицейским сопротивление, из-за чего оказалась в наручниках.

По данному факту началось расследование.

Ранее сообщалось, что в Германии начался суд над беженкой с Украины, которая зарезала хозяина дома из-за того, что не хотелапокидать его жилище.

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#суд
#драка
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#женщины
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#расследование
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Названа причина странной вспышки в Челябинске
Причиной странной вспышки в небе Челябинска стал взрыв трансформаторной будки
29 января 2024, 18:59

Фото: iStock/dzika_mrowka

В поселке Красное поле Сосновского района в 17-ти км от Челябинска взорвалась трансформаторная будка. Именно этот взрыв спровоцировал мощную вспышку света и попал на видео многих местных жителей. Об этом сообщает Shot.
Согласно сообщению, трансформаторная будка взорвалась из-за короткого замыкания. После чего там возник небольшой пожар, который удалось потушить силами сотрудников. Пострадавших нет. Однако без электричества по-прежнему остаются жители трёх населённых пунктов: Моховички, Красное поле и Прудный.

Напомним, странная вспышка света зафиксирована в пригороде Челябинска. Об этом сообщил глава областной Общественной палаты Челябинской области Николай Дейнеко, снявший явление на видео.

При этом, по информации издания Baza, после вспышки в районе Красное Поле, а также в соседней деревне Моховички частично пропало электричество.

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#электричество
#мчс
#пожар
#видео
#взрыв
#жители
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В квартире у главы Wildberries Бакальчук прошли обыски
29 января 2024, 18:50

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

В квартире у основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук прошли обыски, об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».
По информации СМИ, обыски были инициированы после пожара, разгоревшегося на петербургском складе в селе Шушары. Из квартиры Бакальчук изъяли документацию, связанную со сгоревшим складом.

К следственным действиям также были привлечены несколько топ-менеджеров компании. Ещё почти 30 сотрудников Wildberries признаны свидетелями по уголовному делу о пожаре в Шушарах.

Напомним, крупный пожар на складе разгорелся 13 января. По предварительной версии следствия, причиной возгорания стал поджог.

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#пожар
#поджог
#санкт-петербург
#склад
#интернет-магазины
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В Пермском крае мужчина сбросил с 5 этажа кота и собаку на глазах ребёнка
29 января 2024, 18:02

Фото: istockphoto/Gulnara Mandrykina

В Пермском крае местный житель перед судом ответит за расправу над питомцами.
Об этом пишет Telegram-канал «МВД Медиа». Сообщается, что 34-летний житель Кунгура неоднократно привлекался к уголовной ответственности. В ноябре он поссорился со своей гражданской женой. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения и решил расправиться с питомцами. Пошёл балкон и выкинул с высоты пятого этажа кота и щенка. Собака получила несовместимые с жизнью травмы. Всё происходило на глазах маленького ребенка.

В ближайшее время суд рассмотрит дело о жестоком обращении с животными.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области ветеринаров обвиняют в том, что они выбросили на улицу раненого кота, который истекал кровью. Данную информацию опубликовал Telegram-канал «ЗООПАТРУЛЬ-НН». Сообщается, что инцидент случился в городском округе Сокольский.

Женщина забрала с улицы раненого кота и привезла его в государственное ветеринарное управление. Сотрудница данного учреждения не стала оказывать животному медпомощь и вынесла его на улицу, потому что за ним никто не пришел. При этом женщине сообщили, что кота хотят забрать. Перед тем, как выкинуть его на улицу, сотрудница не предупредила мужчину, который желал приютить кота.

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В Нижегородской области ветеринары выкинули на улицу раненого кота

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#животные
#суд
#коты
#собаки
#питомцы
#дети
#уголовное дело
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Суд на Кубани вынес приговор медсестре, из-за которой умерла 10-месячная девочка
29 января 2024, 17:22

Фото: iStock/BrianAJackson

В Краснодарском крае суд вынес приговор медсестре, по вине которой погибли 10-месячная девочка, об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов региона.
По информации следствия, трагедия произошла в феврале 2022 года. 25-летняя женщина работала в Темрюкской центральной районной больницы (ЦРБ) медсестрой. В отделение привезли 10-месячную девочку с термическими ожогами.

Во время промывания катетера девочки, медсестра влила в него препарат «Тиопентал натрия» вместо «Гепарин». Её состояние резко ухудшилось и, несмотря на помощь врачей, она скончалась.

В отношении медицинского сотрудника завели уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. В результате, Темрюкский районный суд приговорил женщину к двум годам лишения свободы.

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#суд
#уголовное медсестра
#краснодарский край
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Странную вспышку света сняли на видео в Челябинске
В Челябинске произошла странная вспышка света
29 января 2024, 17:04

Фото: iStock/MariaKuzkina

Странная вспышка света зафиксирована в пригороде Челябинска. Об этом сообщил глава областной Общественной палаты Челябинской области Николай Дейнеко, снявший явление на видео.
«Странное свечение только что произошло в северо-западном направлении Челябинска», - написал Дейнеко в своем Telegram-канале.



При этом, по информации издания Baza, после вспышки в районе Красное Поле, а также в соседней деревне Моховички частично пропало электричество.

Других подробностей пока не приводится.

26 января в Телеграм-каналах появилось видео, напугавшее местных жителей. Недавно Ленобласть и Санкт-Петербург подверглись атаке украинских беспилотников, поэтому причина беспокойства граждан понятна. Очевидцы засняли кадры, на которых виден огромный столб белого дыма, поднимающегося из-за деревьев.

В МЧС быстро отреагировали и пояснили, что взрыв произошел по причине плановых работ по добыче гранитной крошки в одном из карьеров.

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#электричество
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