У самолета Boeing 767 с пассажирами на борту отказал двигатель

Фото: istockphoto/Space_Cat
У самолета южноамериканской авиакомпании Latam Chile с пассажирами на борту перестал работать двигатель в воздухе.
Ранее у Boeing 757 авиакомпании Delta Airlines из Америки отвалилось и покатилось по склону шасси прямо перед вылетом. Daily Mail пишет, что ЧП случилось с самолетом, который летел из Атланты (США) в Боготу (Колумбия) 20 января прямо перед вылетом. Лайнер был на взлетно-посадочной полосе и проводил подготовку ко взлёту. В момент ЧП на борту лайнера были 184 пассажира.
Читайте также:
В самолётах Boeing выявили массовое ослабление болтов
У Boeing с пассажирами на борту отвалилось переднее шасси прямо перед вылетом
Около 200 пилотов могут лишиться лицензий из-за нелицензированного тренажёра
Мария Фирсова