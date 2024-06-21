Мужчина пытался утопить девочку в челябинском Шершневском водохранилище – видео

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Мужчина хотел утопить девочку в Шершневском водохранилище Челябинска. Как сообщил портал 74.ru, мужчина повалил ребенка в воду и какое-то время удерживал.
Однако к дочке на помощь подоспела мама, которая ее вытащила и позвала других купающихся, выволокших злоумышленника из воды.
По словам матери потерпевшей, когда мужчину вытащили, он сказал, что хотел спасти девочку. По показаниям свидетелей, к ним подходил неизвестный и просил убрать с пляжа детей, поскольку собирался топиться.
По данным местных журналистов, мужчину арестовали на десять суток, составив на него административный протокол.
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По словам матери потерпевшей, когда мужчину вытащили, он сказал, что хотел спасти девочку. По показаниям свидетелей, к ним подходил неизвестный и просил убрать с пляжа детей, поскольку собирался топиться.
«Она жива – это главное. Конечно, она была сильно напугана и плакала, а сейчас даже гулять не хочет ходить. Будем работать с психологом», – рассказала мама девочки.
По данным местных журналистов, мужчину арестовали на десять суток, составив на него административный протокол.
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Никита Кротов