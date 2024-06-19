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Убить школьницу под Кемеровом мог шестикратно судимый участник СВО

Предполагаемый убийца 12-летней девочки под Кемеровом уже был судим за убийство
19 июня 2024, 15:32
Фото: iStock/Rawf8

Фото: iStock/Rawf8

В городе Топки Кемеровской области задержали подозреваемого в убийстве 12-летней девочки, 49-летнего Андрея Быкова из села Малый Корчуган, который участвовал в СВО, попал в плен и вернулся оттуда в начале 2024 года.
По данным «Газеты.Ru», Быков уже ранее был судим за кражи и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. В 2019 году он попал под суд шестой раз — за убийство пожилой женщины. Во время конфликта он раздел её, ударил по голове ведром, а после задушил. За это его посадили на 13,5 лет.

По словам местных жителей, подозреваемый в убийстве девочки живет в деревне Малый Корчуган и до недавнего времени находился на спецоперации.



«У нас город маленький, 28 тысяч населения! Все в основном знают друг друга. Рядом с Топками, в пяти километрах, есть деревня, он оттуда. Сидел за убийство по 105-й статье. Пункты я не знаю, и лучше не знать», — рассказал житель города.

Известно, что в прошлом году Быков попал в плен к ВСУ, где провел несколько месяцев. Позже его обменяли, и в феврале текущего года он вернулся в Кузбасс.

Напомним, жестокое убийство 12-летней девочки произошло в Кемеровской области. Её тело нашли в колодце неподалёку от заброшенного здания.

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Суд вынес приговор обвиняемым в покушении на экс-главу ДНР Захарченко
Фигуранты дела о покушении на экс-главу ДНР Захарченко получили от 12 лет тюрьмы
19 июня 2024, 15:55

Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговоры фигурантам покушения на бывшего главу ДНР Александра Захарченко , а также организаторам убийства командира батальона «Спарта» Арсена Павлова (известного под позывным «Моторола»). Им назначили наказание от 12 лет лишения свободы до пожизненного заключения, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Ростовской области.
В зависимости от совершенных деяний подсудимым назначены различные сроки, а организатор террористического сообщества Александр Погорелов осужден на пожизненное лишение свободы. Согласно материалам дела, Погорелов обучался правилам обращения с оружием и взрывчатыми веществами на полигоне в Киеве. В 2016 году он участвовал в организации взрыва, в результате которого погибли командир войсковой части ВС ДНР Арсен Павлов (позывной «Моторола») и военнослужащий этого подразделения Евгений Гадлия. Погорелов установил взрывчатку в лифте дома проживания одного из погибших. Также с июня по август 2017 г. Погорелов участвовал в посягательстве на жизнь главы ДНР Александра Захарченко, однако подложенное им взрывное устройство было обнаружено сотрудниками полиции.

Тем же приговором осуждены обвиняемые в шпионаже и участии в террористической деятельности Артем Ена, Василий Чурилов и Александр Тимошенко. Они получили 17, 13 и 12 лет лишения свободы соответственно с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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Стало известно, откуда террористы взяли ножовку в ростовском СИЗО
Ножовку для вскрытия окна террористы купили в ростовском СИЗО за 2,5 тыс. рублей
19 июня 2024, 15:08

Фото: iStock/Maddie Red Photography

Ножовку для вскрытия окна террористы купили в ростовском СИЗО за 2 500 тысячи рублей. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
Сообщается, что несколько сотрудников организовали незаконный канал поставок. Можно было купить телефон, алкоголь, часы, а также оплатить ночные киносеансы в камере. Сотрудников, которые причастны к этому, сейчас устанавливают. Предварительно, среди них — сотрудники отдела режима и безопасности.

Кроме этого, симку в ростовском СИЗО можно было купить от 1 000 до 1 500 рублей, кнопочный телефон за 10 000 рублей, а сенсорный от 25 000 рублей. Стоимость виски составляла за литр 15 000 рублей, а аренда телевизора до 25 000 рублей.

Напомним, что 16 июня обвиняемые, которые содержались в СИЗО-1 ГУФСИН РФ по Ростовской области, взяли в заложники двух сотрудников. Они требовали машину, оружие и возможность уехать. В ходе проведения специальной операции захватчики были ликвидированы. Сотрудники СИЗО не пострадали. Позже стало известно, что заложников было трое. Последним оказался 31-летний начальник оперативного отдела Константин Гороха. Он подрался с преступниками и получил ранение ножом в руку, но смог вырваться.

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В доме на Земляном Валу в шахту рухнул лифт с людьми
19 июня 2024, 14:33

Фото: istockphoto/alex_u

В Москве в доме на улице Земляной Вал в шахту упал лифт. В этот момент внутри кабины находились три человека.
При наличии всего трёх пассажиров внутри лифта речи о перегрузке идти не может, передаёт телеграм-канал «Мослента». Скорее всего, дело в неисправности лифтового оборудования. Возможно, оборвался трос.

В момент падения лифта внутри находились трое рабочих. Один из них госпитализирован в медицинское учреждение с травмами. Двое других не пострадали и помощь медиков им не потребовалась. Сотрудники экстренных служб ликвидируют последствия падения лифта. В причинах происшедшего предстоит разобраться техническим специалистам в ходе проведения соответствующих обследований и экспертиз.

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В Подмосковье домашний агрессор напал с ножом на полицейского и был застрелен
19 июня 2024, 14:04

Фото: iStock/BrianAJackson

Мужчину, ранившего ножом женщину в ходе семейного конфликта и напавшего на прибывших по вызову полицейских, застрелили в ходе задержания, инцидент произошёл на улице Набережная Циолковского в подмосковном Жуковском, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«К наряду полиции, приехавшему на сообщение о конфликте в одной из квартир, вышел на лестничную клетку мужчина. В обеих руках он держал ножи и вёл себя агрессивно. Когда мужчина попытался ударить ножом одного из полицейских, в его сторону дважды выстрелили из табельного оружия. От полученной раны нападавший скончался», — говорится в сообщении.
В квартире полицейские обнаружили женщину 1983 года рождения с ножевыми ранениями. Пострадавшую госпитализировали.

Выяснилось, что убитый злоумышленник был 1977 года рождения, ранее неоднократно судимый.

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#домашнее насилие
#полиция
#мвд московской области
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Из горящей квартиры в Солнечногорске спасли пенсионерку
19 июня 2024, 13:13

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

74-ленюю женщину вынесли из загоревшегося многоквартирного дома в Солнечногорском округе работники Мособлпожспаса, сообщает пресс-служба ведомства.
«О пожаре в единую службу экстренных вызовов «Система-112» сообщили очевидцы. Прибывшие на место пожарные немедленно приступили к тушению, параллельно они провели поиск пострадавших, в ходе которого обнаружили находящуюся без сознания 74-летнюю женщину», — говорится в сообщении.
Пострадавшую вынесли на свежий воздух и передали бригаде скорой помощи. Женщину госпитализировали с признаками отравления угарным газом.

Пожар удалось оперативно потушить.

Ранее сообщалось, что работники Мособлпожспаса вытащили автомобиль, застрявший в поле в городском округе Луховицы.

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#спасатели
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Россиянка обвинила мужа-стриптизера в жестоком избиении
Ngs.ru: жительница Абакана обвинила мужа-стриптизера в четырехчасовом избиении
19 июня 2024, 13:09

Фото: istock/nito100

Жительница Абакана обвинила мужа-стриптизера в жестоком избиении, после которого он сбежал в Новосибирск.
По словам женщины, в мае муж, находясь в состоянии алкогольного опьянения, четыре часа пытался выяснить, изменяла ли ему жена.

«До восьми утра он выбивал из меня признание о возможных изменах. Он постоянно ревновал и сомневался во мне», — цитирует жительницу Абакана портал Ngs.ru.
После ухода мужа женщина обратилась в больницу, где ей диагностировали перелом скулы. Синяки под глазами и головные боли до сих пор не прошли.

Муж уехал в Новосибирск и удалил свои профили в соцсетях. Региональное управление МВД не комментировало произошедшее.

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#бастрыкин
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«Вам посылка»: Жителей Подмосковья предупредили о новой схеме мошенничества
19 июня 2024, 12:55

Фото: iStock/Diy13

Новую схему обмана начали использовать телефонные мошенники для того, чтобы получить доступ к чужому аккаунту на «Госуслугах» или мобильному банку, теперь они представляются представителями почты и говорят, что абонента ждёт посылка из-за границы, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«Мошенники заявляют жертве, что для получения посылки нужно заплатить таможенный сбор. Когда человек говорит, что ничего не заказывал, ему предлагают отказаться от посылки, а для этого назвать код из СМС. Якобы этот код нужен для того, чтобы оформить отказ», — говорится в сообщении.
Как только преступники вводят названный код, они получают доступ к онлайн-банку и конфиденциальным данным жертвы и крадут у него деньги со счёта.

В министерстве рекомендуют немедленно прерывать все сомнительные звонки, не выполнять никаких требований звонящих, а информацию перепроверять лично.

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Четыре российских паломника умерли в Саудовской Аравии во время хаджа
19 июня 2024, 12:54

Фото: iStock/jorgeantonio

Четыре российских паломника умерли в Саудовской Аравии во время хаджа. Об этом информирует РИА Новости.
Сообщается, что из них один мужчина и три женщины. Скончались они во время совершения обрядов хаджа в этом году от естественных причин, которые связаны с их возрастом и состоянием здоровья. Похоронены они будут в Мекке.

Ранее сообщалось, что общее количество погибших паломников во время хаджа в Саудовскую Аравию составило 577 человек. Не менее 323 из них были египтянами. Они все скончались из-за жары, кроме одного, который получил смертельные травмы в давке. Еще не менее 60 погибших — иорданцы. В 2023 году во время хаджа скончались не менее 240 человек.

В этом году в хадж отправились почти 25 000 паломников из России, в том числе 400 членов семей погибших участников спецоперации.

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Задержан четвертый фигурант уголовного дела о массовом отравлении людей в Москве
19 июня 2024, 12:31

Фото: istockphoto/blinow61

В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали Карима Норматова, повара компании «Савон-К», по обвинению в массовом отравлении. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на Следственный комитет России.
Норматову предъявлены обвинения по статье 238 УК РФ, касающейся производства и продажи товаров, не соответствующих требованиям безопасности.

Следствие установило, что Норматов, по указанию фактического руководителя компании Владимира Шина, готовил фасоль с нарушением норм безопасности, чтобы сократить расходы.

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