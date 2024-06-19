Убить школьницу под Кемеровом мог шестикратно судимый участник СВО

Фото: iStock/Rawf8
В городе Топки Кемеровской области задержали подозреваемого в убийстве 12-летней девочки, 49-летнего Андрея Быкова из села Малый Корчуган, который участвовал в СВО, попал в плен и вернулся оттуда в начале 2024 года.
По данным «Газеты.Ru», Быков уже ранее был судим за кражи и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. В 2019 году он попал под суд шестой раз — за убийство пожилой женщины. Во время конфликта он раздел её, ударил по голове ведром, а после задушил. За это его посадили на 13,5 лет.
По словам местных жителей, подозреваемый в убийстве девочки живет в деревне Малый Корчуган и до недавнего времени находился на спецоперации.
Известно, что в прошлом году Быков попал в плен к ВСУ, где провел несколько месяцев. Позже его обменяли, и в феврале текущего года он вернулся в Кузбасс.
Напомним, жестокое убийство 12-летней девочки произошло в Кемеровской области. Её тело нашли в колодце неподалёку от заброшенного здания.
Читайте также:
В Кемеровской области жестоко убита 12-летняя девочка
Стали известны новые обстоятельства убийства Кивы
В Подмосковье домашний агрессор напал с ножом на полицейского и был застрелен
По словам местных жителей, подозреваемый в убийстве девочки живет в деревне Малый Корчуган и до недавнего времени находился на спецоперации.
«У нас город маленький, 28 тысяч населения! Все в основном знают друг друга. Рядом с Топками, в пяти километрах, есть деревня, он оттуда. Сидел за убийство по 105-й статье. Пункты я не знаю, и лучше не знать», — рассказал житель города.
Известно, что в прошлом году Быков попал в плен к ВСУ, где провел несколько месяцев. Позже его обменяли, и в феврале текущего года он вернулся в Кузбасс.
Напомним, жестокое убийство 12-летней девочки произошло в Кемеровской области. Её тело нашли в колодце неподалёку от заброшенного здания.
Читайте также:
В Кемеровской области жестоко убита 12-летняя девочка
Стали известны новые обстоятельства убийства Кивы
В Подмосковье домашний агрессор напал с ножом на полицейского и был застрелен
Элина Позднякова