Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Мужчина рассказал, как пережил атаку сексуально неудовлетворенного дельфина

Мужчина рассказал, как пережил атаку сексуально неудовлетворенного дельфина

В Японии туриста искусал сексуально неудовлетворенный дельфин
22 октября 2024, 16:18
Фото: iStock/ALesik

Фото: iStock/ALesik

Мужчина, который стал жертвой дельфина на побережье Цуруги в центральной Японии, поделился подробностями нападения. Об этом информирует The New York Post.


Сообщается, что встреча с дельфином привела мужчину к пяти швам и укусу запястья с предплечьем. По словам пострадавшего, он искренне верил, что умрет, а также переживал, что млекопитающее утащит его в море.

Согласно информации экспертов, это тот же самый «сексуально неудовлетворенный» дельфин, который стоит за 15 другими нападениями на туристов в этом районе. По словам биолога Саймона Аллена, гормональные колебания, сексуальная неудовлетворенность или желание доминировать могут заставить млекопитающее нанести вред людям, с которыми он контактирует.

Читайте также:

На крымский берег выбросило умирающего дельфина

В Японии дельфины напали на туристов и переломали им кости

В Анапе выясняют, зачем мертвого дельфина подвесили на пляже
#море
#вред
#встреча
#пострадавший
Мужчина поджег хостел с мигрантами в Тверской области
22 октября 2024, 15:58

Фото: istockphoto/photovs

Хостел с мигрантами поджег мужчина в Тверской области и попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал «Тверь. Происшествия». На записи видно, что злоумышленник движется по коридору и распрыскивает некую жидкость. Предположительно, речь идет о горючем. Далее он спорит с жильцами общежития и поджигает хостел.
По сообщениям местных жителей, в здании живут мигранты, пока огонь ликвидируют, людей отправили и разместили в местном ДК. Некоторым из них понадобилась медпомощь. Официальных данных и подробностей произошедшего на момент написания заметки нет.

Похожий случай произошел в Кургане, где местный поджег соседский дом, испытывая личную неприязнь. Хозяева вовремя увидели пламя.

Читайте также:

Росгвардия представила видео задержания исполнителя и заказчика покушения в Подмосковье

В США школьники съели мармеладных мишек и начали испытывать странные ощущения

Российская журналистка погибла, задохнувшись болотным газом в Ташкенте
#россия
#тверская область
#пожар
#поджог
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Росгвардия представила видео задержания исполнителя и заказчика покушения в Подмосковье
Появилось видео задержания исполнителя и заказчика покушения в Подмосковье
22 октября 2024, 15:08

Фото: пресс-служба Росгвардии МО

Сотрудники СОБР «Булат» Главного управления Росгвардии по Московской области вместе с полицейскими задержали в Одинцове исполнителя и заказчика покушения на убийство помощника депутата Госдумы Шерипа Алихаджиева. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковной Росгвардии.
«Как установило следствие, в сентябре этого года заказчик обратился к знакомому, с которым ранее отбывал наказание в местах лишения свободы, с предложением совершить убийство. За это он обещал заплатить ему 20 млн рублей. Тот согласился», – рассказали в пресс-службе, предоставив видео задержания.
Заказчик передал исполнителю предоплату в 500 тыс. рублей, оружие, фото и всю информацию о жертве. Перед нападением киллер наблюдал за своей будущей жертвой более месяца.

В результате сотрудники СОБР «Булат» задержали подозреваемых. Возбуждено уголовное дело.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк заявляла, что полиция задержала подозреваемых в организации и исполнении покушения на жизнь помощника депутата Госдумы Шерипа Алихаджиева.

Нападение произошло в доме бывшего чиновника, ныне личного помощника депутата Госдумы Владимира Шаманова, в деревне Лапино Одинцовского городского округа. Алихаджиев был расстрелян в упор. Однако, несмотря на попавшие в его тело две пули, он выжил.

Читайте также:

Раскрыта награда для киллера за убийство помощника депутата ГД в Одинцово

Появилось видео, как экс-сенатор Арашуков предлагает взятку в «Черном дельфине»

На экс-сенатора Арашукова завели дело за взятку в «Черном дельфине»
#росгвардия
#одинцовский городской округ
#правонарушения
#преступление
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В США школьники съели мармеладных мишек и начали испытывать странные ощущения
22 октября 2024, 15:02

Фото: iStock/nadisja

В Калифорнии ученики средней школы Уолтера Рида съели мармеладных мишек с неизвестным веществом и начали испытывать странные ощущения. Об этом сообщает People.
17 школьников в возрасте 12-13 лет пожаловались на тошноту, рвоту, вялость и тревожность. По их словам, до ухудшения самочувствия они ели мармелад. Испугавшись, что учащиеся могли случайно принять наркотики, школьная медсестра вызвала скорую помощь.

К зданию учебного заведения также подъехали правоохранители, съемочные группы, а также были вертолеты. Прибывшие врачи осмотрели школьников и госпитализировали двоих.

Жизням пострадавших ничего не угрожает. В результате экспертизы было установлено, что вещество, которое попало в организм детей, не является фентанилом, обычно содержащимся в наркотическом мармеладе. На данный момент медикам так и не удалось определить, что съели школьники.

Читайте также:

15-летний подросток жестоко убил пять членов своей семьи в США

В России восьмиклассница подделала паспорт ради секса с мужчиной

В Москве задержали педагога, которая годами совращала 12-летних учениц
#наркотики
#врачи
#подросток
#помощь
#вертолёты
#школьники
#паспорт
#семьи
#медсестра
#сша
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Российская журналистка погибла, задохнувшись болотным газом в Ташкенте
Журналист Паперная задохнулась болотным газом после чистки бассейна в Ташкенте
22 октября 2024, 14:06

Фото: iStock/jorgeantonio

Российская журналистка Инесса Паперная, работавшая в интернет-издании «Лента.ру» и журнале «Профиль», погибла во время отпуска в Узбекистане, предположительно, отравившись болотным газом. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Во время отпуска журналистка и ее спутник находились в отеле «Караман палас» в Узбекистане. Вечером в воскресенье, 20 октября, им пришла посылка, однако никто из пары не открывал дверь.

Спустя некоторое время сотрудники отеля вскрыли дверь номера, где были обнаружены тела журналистки и ее спутника. Согласно предварительным данным, причиной смерти молодых людей стал газ, который попал в вентиляционную систему номера. По факту произошедшего проводится проверка.

Читайте также:

В автомобиле в Домодедово обнаружили тела мужчины и женщины

Не дожил до юбилея один день: умер актёр из «Женитьбы Бальзаминова»

После ЧП с грузовым судном на Сахалине обнаружены тела трех человек
#посылка
#проверка
#газ
#чп
#человек
#узбекистан
#тела
#отель
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Появилось видео, как экс-сенатор Арашуков предлагает взятку в «Черном дельфине»
22 октября 2024, 13:57

Фото: iStock/Ivan P

ФСБ России показала видео, как бывший сенатор Рауф Арашуков, отправленный в колонию «Черный дельфин» на пожизненный срок, предлагает взятку в 5 млн рублей за улучшение условий содержания. Кадры публикует РИА Новости. На одном фрагменте видно, как экс-сенатор с улыбкой показывает сумму взятки на пальцах, а на другом — признается, сколько предложил денег.
Ранее СК РФ сообщал, что экс-сенатор Рауф Арашуков через адвоката дал не менее 3 млн рублей сотруднику ФСИН в Оренбургской области с целью организации привилегированных условий содержания, однако тот сообщил обо всем правоохранителям.

Напомним, экс-сенатор и его отец Рауль признаны виновными в создании преступного сообщества, организации убийств и масштабных хищениях. По данным следствия, сумма хищений составила более 30 млрд рублей.



Читайте также:

На экс-сенатора Арашукова завели дело за взятку в «Черном дельфине»

Пожизненно осужденный экс-сенатор Арашуков объяснил обращение к Кадырову

Пожизненно заключенный экс-сенатор Арашуков извинился перед Кадыровым
#дело
#ск рф
#фсин
#фсб
#взятка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Имитация полового акта: учительница по вокалу из Белоруссии годами совращала 12-летних учениц в Москве, подробности
22 октября 2024, 13:44

Фото: iStock/Motortion

Коллеги Екатерины Кирсановой из Москвы стали замечать странности в ее поведении. 44-летняя преподавательница вокала, работавшая в нескольких детских секциях столичных дворцов культуры, уделяла особенное внимание девочкам, которое из материнской любви постепенно переросло в сексуальные домогательства. Об учительнице-педофиле расскажет «Радио 1».

Странная любовь к девочкам


Фото: iStock/Alberto Marrupe Gutierrez

Лидер общественного движения «Сдай педофила» Анна Левченко сообщила изданию «Комсомольская правда» о том, что во время совместных поездок на концерты Кирсанова предпочитала проживание с ученицами-девушками, а не с другими преподавательницами. После того, как одна из учениц неосторожно упомянула о подозрительном внимании со стороны Кирсановой, выяснилось, что подобные случаи имели место и с другими подростками.

Преподаватель вела занятия в смешанных группах, однако уделяла повышенное внимание именно девочкам. Узнав об этом, коллеги Кирсановой обратились в правоохранительные органы.

Что известно об учительнице-педофиле из Москвы


Кирсанова родом из Белоруссии. Окончила музыкальное училище и педагогический университет в Минске. Приблизительно десять лет назад переехала в Москву, работала в школах. Левченко утверждает, что Кирсанова действовала по классической схеме педофилии, выискивая детей, испытывающих дефицит родительской любви и внимания. Она отмечает, что среди учеников Кирсановой были дети из благополучных семей, однако с чрезмерно занятыми родителями.

Как только девочки привязывалась к ней, Кирсанова начинала использовать тактильный контакт – прикосновения, объятия, которые первоначально носили невинный характер. Постепенно эта дистанция сокращалась, и в какой-то момент педагог предлагала ученицам дополнительные занятия у себя дома, где совращала детей.

Фото: iStock/fotoember

Совращения 12-летних девочек


Одна из бывших учениц Кирсановой Алина рассказала, как преподавательница совершала над ней действия сексуального характера. Это произошло во время поездки в Европу в 2015 году. Алине было 12.

«Она в номере посадила меня рядом и начала: «Я же вижу, что ты что-то ко мне чувствуешь. Скажи, что ты меня любишь». Я сказала, что да, имея в виду, что люблю ее как маму», — рассказала Алина.

Затем Кирсанова совратила девочку. За поцелуями и объятиями последовала имитация полового акта, стимулирование интимных зон девочки, оральный секс.

Алина была далеко не единственной жертвой Кирсановой. Педагога задержали в квартире другой бывшей ученицы. Они жили вместе. Теперь девушке уже есть 18, но «любимая учительница» совратила ее в 15 лет. Следствие собирает доказательную базу и ищет других пострадавших. Женщине уже предъявлено обвинение по статье «насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста». Если ее вина будет доказана, женщине грозит до 20 лет колонии.

Читайте также:

Педофил, который три часа насиловал 10-летнюю девочку-аутиста, избежал тюрьмы

В Москве неизвестный пытался похитить ребёнка с территории школы

«Залез ей в трусы»: мать вырвала маленькую дочь из рук педофила в Ставрополе, что известно
#педагог
#секс
#дети
#обвинение
#любовь
#следствие
#поездки
#дома
#преподаватель
#москва
#статьи
#педофилия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На экс-сенатора Арашукова завели дело за взятку в «Черном дельфине»
На экс-сенатора Арашукова завели дело из-за взяток на ₽3 млн сотруднику ФСИН
22 октября 2024, 13:10

Фото: iStock/Akintevs

Экс-сенатор Рауф Арашуков, отбывающий пожизненный срок, стал фигурантом нового уголовного дела. Об этом сообщил Следственный комитет России.
Осужденного подозревают в том, что он через адвоката дал взятку сотруднику ФСИН в Оренбургской области с целью организации привилегированных условий содержания. Отмечается, что размер взятки составляет не менее трех миллионов рублей.

Сотрудник колонии сообщил о данном преступном действии в правоохранительные органы. Арашукову предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 291 УК, по ней может грозить до восьми лет лишения свободы.

Напомним, экс-сенатор и его отец Рауль признаны виновными в создании преступного сообщества, организации убийств и масштабных хищениях. По данным следствия, сумма хищений составила более 30 млрд рублей.

Читайте также:

Пожизненно осужденный экс-сенатор Арашуков объяснил обращение к Кадырову

Песков посоветовал Кадырову обратиться в полицию

Пожизненно заключенный экс-сенатор Арашуков извинился перед Кадыровым
#ук
#обвинение
#отец
#фсин
#суд
#взятка
#тюрьма
Следите за нашими новостями
в удобном формате
SCMP: женщина посадила детей на уличный кондиционер 23 этажа из-за ссоры с мужем
22 октября 2024, 12:38

Фото: istockphoto/vchal

Женщина посадила детей на уличный кондиционер 23-го этажа из-за ссоры с мужем в Китае, пишет South China Morning Post.
Уточняется, что инцидент произошел 10 октября, когда одна из соседок увидела девочку и мальчика. Девочка громко кричала и плакала. Мать в это время ссорилась с мужчиной, не давая ему подойти к детям.

Соседка вызвала спасателей, которые спасли ребят. Причины ссоры неизвестны, как и то, ждет ли женщину наказание в результате инцидента. Предварительно, она хотела досадить супругу. Полицейские разбираются в причинах и обстоятельствах произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области на ребенка в коляске едва не упал выброшенный из окна пакет с мусором.

Читайте также:

Стрелявшим в помощника российского депутата оказался рецидивист с Украины

Раскрыта награда для киллера за убийство помощника депутата ГД в Одинцово

Азербайджанская свадьба закончилась трагедией: что произошло с 20-летней невестой, которую искали больше месяца
#мир
#китай
#дети
#новости
#семья
#скандал
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стрелявшим в помощника российского депутата оказался рецидивист с Украины
ТАСС: в помощника депутата Алихаджиева стрелял рецидивист с Украины
22 октября 2024, 12:28

Фото: iStock/BrianAJackson

Киллером, который стрелял в помощника депутата Госдумы Шерипа Алихаджиева в Подмосковье, оказался неоднократно судимый гражданин Украины. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает ТАСС. Отмечается, что на родине рецидивиста судили за грабеж и разбой, в России — за незаконный оборот наркотиков.
«Он является гражданином Украины, мужчина неоднократно судим. На территории Украины привлекался к ответственности за грабеж и разбой, на территории России - за незаконный оборот наркотиков», — отметил источник агентства.
Ранее сообщалось, что заказчик убийства помощника депутата обещал заплатить киллеру 20 млн рублей. Отмечалось, что наниматель и исполнитель были ранее знакомы, отбывали вместе срок.

Читайте также:

Раскрыта награда для киллера за убийство помощника депутата ГД в Одинцово

Задержаны подозреваемые по делу о покушении на помощника депутата Алихаджиева

Появилось видео с места нападения на помощника депутата ГД в Одинцово
#одинцово
#убийство
#разбой
#видео
#награда
#мужчина
#грабёж
Следите за нашими новостями
в удобном формате