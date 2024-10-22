Мужчина рассказал, как пережил атаку сексуально неудовлетворенного дельфина

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Мужчина, который стал жертвой дельфина на побережье Цуруги в центральной Японии, поделился подробностями нападения. Об этом информирует The New York Post.
Сообщается, что встреча с дельфином привела мужчину к пяти швам и укусу запястья с предплечьем. По словам пострадавшего, он искренне верил, что умрет, а также переживал, что млекопитающее утащит его в море.
Согласно информации экспертов, это тот же самый «сексуально неудовлетворенный» дельфин, который стоит за 15 другими нападениями на туристов в этом районе. По словам биолога Саймона Аллена, гормональные колебания, сексуальная неудовлетворенность или желание доминировать могут заставить млекопитающее нанести вред людям, с которыми он контактирует.
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Екатерина Коршунова