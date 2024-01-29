Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Мужчина за один день устроил дебош в двух аэропортах

Мужчина за один день устроил дебош в двух аэропортах

29 января 2024, 13:53
Фото: istockphoto/06photo

Фото: istockphoto/06photo

Россиянин в один день успел устроить дебош сразу в двух аэропортах: в Ульяновске и Самаре.
Об этом пишет Telegram-канал Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета (СК) России.

Сообщается, что 27 января 36-летний уроженец Ульяновска собирался лететь в Москву. Без всякой причины он включил кнопку противопожарной безопасности в ульяновском аэропорту. Мужчина нарушил общественный порядок и начал материть полицейских, которые пытались его остановить.


В тот же день он добрался на автомобиле до Самары и устроил ещё один дебош в самарском аэропорту. Сообщается, что он нецензурно выражался в адрес других пассажиров и полицейских. В итоге нарушитель был задержан. Его действия изучат следователи СК.

Читайте также:

Спасатели помогли выбраться людям из деблокированной машины в результате ДТП

В Орехово-Зуево спасатели оказали помощь трем пострадавшим в ДТП

Уборщица добавила виагру в кофе и попыталась отравить сотрудниц офиса
#самарская область
#аэропорт
#самолет
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Mash: в Чебоксарах учительница пыталась сжечь школу в поддержку Украины
29 января 2024, 14:19

Фото: istock / Zhang Shu

Учительница младших классов пыталась поджечь кабинет в школе №10 в Чебоксарах. Ранее женщина выступила в поддержку украинской армии. Об этом информирует Телеграм-канал Mash.
По данным издания 46-летняя Галина С. пришла в рабочий кабинет, где проводит занятия, и подожгла его. Это вовремя увидел школьный охранник, который вызвал сотрудников правоохранительных органов.

Отмечается, что родственники начали замечать странности в поведении женщины ещё давно — прошлым летом Галина перестала общаться с окружающими, ушла в себя и хотела продать квартиру, за которую только выплатила кредит. Позже она начала занимать деньги у друзей и родственников. Куда уходили средства, неизвестно, однако женщина говорила, что всё идёт якобы на своё дело.

Педагог также отправила в родительский чат запись, на которой она поддерживает Украину.

Учительницу задержали. На допросе она призналась, что сделала всё это по указке телефонных кураторов. Возбуждено дело о теракте, женщине грозит до 20 лет лишения свободы.

В результате происшествия пострадавших нет.

Читайте также:

МЧС: Пять человек в Ингушетии отравились угарным газом, среди них четверо детей

Среди напавших на церковь в Стамбуле есть граждане России и Таджикистана

Американца, переехавшего в Москву, обвинили в приставаниях к мальчику

#деньги
#дело
#женщина
#женщины
#кредит
#происшествия
#сво
#рабочий
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Бойца ММА и рэпера Тарасова задержали в Петербурге за драку на Лиговском
29 января 2024, 14:09

Фото: iStock/Valerii Evlakhov

В Санкт-Петербурге задержали блогера, рэпера и бойца поп-ММА Корнея Тарасова за драку на Лиговском проспекте, об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, в Петербурге артист выступал на хип-хоп фестивале в клубе «Грибоедов» в качестве хедлайнера.

Позже 33-летний боец и его друзья отправились гулять по городу, а на Лиговском проспекте столкнулись с компанией молодых людей, которые узнали звёзд. Сообщается, что им встреча с фанатами не понравилась.

Как рассказал пострадавший 18-летний парень, компания Тарасова оскорбила их, после чего завязалась драка, в результате которой пострадал молодой человек. Степень тяжести его травм не уточняется, однако, известно, что он написал на Тарасова заявление в полицию. Блогера задержали.

Читайте также:

«Известия»: На журналистку Наталию Графчикову напали на подмосковном семинаре

В Москве после массовой драки со стрельбой задержаны девять человек

Суд в Махачкале арестовал мужчину, устроившего поножовщину в ресторане
#драка
#санкт-петербург
#блогер
#рэп
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Уфимец расстрелял семью на глазах у детей из-за ссоры трёхлетней давности
Mash: в Башкирии мужчины расстреляли супругов при детях из-за старой ссоры
29 января 2024, 13:35

Фото: istock / Elena Esich

Житель Уфы из-за ссоры трёхлетней давности расстрелял семью из травмата на глазах у детей в Чишминском районе. Об этом сообщает Телеграм-канал Mash Batash.

По данным издания, трагедия произошла в селе Шингак-Куль. В 2021-м отец семейства Сергей поругался с соседом Наилем, который долго время таил обиду. Некоторые время назад он прислал Сергею сообщение с обвинением в поджоге дома, которого не было и добавил, что не простит этого.

На следующий день житель региона приехал к семье вместе с другом-уфимцем. Он без разговоров несколько раз выстрелил в Сергея и его жену Зилю на глаза испуганных детей.

Отмечается, что хозяин дома успел сломать нос стрелку. Троих пострадавших госпитализировали.

Ранее сообщалось, что в Карачаево-Черкессии мужчина устроил стрельбу на свадьбе и ранил семилетнюю девочку. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Читайте также:

МЧС: Пять человек в Ингушетии отравились угарным газом, среди них четверо детей

Среди напавших на церковь в Стамбуле есть граждане России и Таджикистана

Американца, переехавшего в Москву, обвинили в приставаниях к мальчику

#трагедия
#глаза
#отец
#дома
#стрельба
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Спасатели помогли выбраться людям из деблокированной машины в результате ДТП
29 января 2024, 13:10

Фото: пресс-служба «Мособлпожспаса»

Спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» деблокировали пострадавших в ДТП. Об этом сообщила пресс-служба «Мособлпожспаса».
В городском округе Люберцы произошло столкновение самосвала DAF и легкового автомобиля Lifan, который был выброшен в кювет из-за силы удара.

«Работники противопожарно-спасательной службы на месте происшествия с помощью гидравлического аварийно-спасательного оборудования деблокировали пострадавших из искорёженных конструкций машины. После чего специалисты закрепили двух пассажиров Lifan на жёстких носилках и транспортировали в карету скорой помощи. Водитель легковушки от госпитализации отказался, а водитель грузовика не пострадал», — рассказал старший смены спасателей Виталий Шмачков.

Стоит отметить, что ДТП случилось вечером 27 января в поселке Октябрьский городского округа Люберцы.

Читайте также:

В Клину спасатели помогли водителю иномарки, перевернувшейся при ДТП

Подмосковные спасатели освободили из-под замка слабовидящую женщину

В Подмосковье спасатели потушили два загоревшихся автомобиля
#люберцы
#дтп
#водитель
#происшествия
#машины
#спасатели
#мособлпожспас
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Орехово-Зуево спасатели оказали помощь трем пострадавшим в ДТП
29 января 2024, 12:50

Фото: пресс-служба «Мособлпожспаса»

Спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» оказали помощь трем пострадавшим в ДТП в Орехово-Зуевском округе. Об этом сообщила пресс-служба «Мособлпожспаса».
Очевидцы сообщили в «Систему-112» о лобовом столкновение двух легковых автомобилей Лада с пострадавшими.

«Прибыв на место вызова, работники противопожарно-спасательной службы отключили аккумуляторы автомобилей во избежание возгорания топлива и деблокировали людей из поврежденных салонов машин. Затем специалисты зафиксировали на жёстких носилках участников аварии и аккуратно транспортировали их в карету скорой помощи. С подозрением на травмы различной степени тяжести пострадавшие были доставлены в центральную городскую больницу города Орехово-Зуево», — объяснил начальник ПСЧ-301 Андрей Салин.

Стоит отметить, что авария произошла 26 января на трассе А-108 в районе 209 километра в Орехово-Зуевском городском округе.

Читайте также:

В Жуковском рецидивист угнал машину с помощью отвёртки

ТАСС: Автомобиль въехал в пост охраны российского посольства в Сеуле

В Подмосковье 11-летняя школьница отдала мошенникам более 275 тысяч рублей
#авария
#пострадавшие
#столкновение
#травмы
#аварии
#специалисты
#работники
#орехово-зуево
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Уборщица добавила виагру в кофе и попыталась отравить сотрудниц офиса
В Великобритании уборщица попыталась виагрой отравить сотрудниц офиса
29 января 2024, 12:36

Фото: istock / AndreyPopov

В Великобритании женщину обвини в попытке отравить коллег. Об этом пишет Kent Online.
62-летняя Керен Бил была сотрудником фабрики в городе Дувре, графство Кент, на протяжении семи лет. Однажды бухгалтер офиса заметила, что ее растворимый кофе приобрел странный вкус. Она проверила кружку и заметила синие и белые частицы. Испугавшись, она решила установить скрытую камеру в своем кабинете.

Затем на камерах она увидела, как Бил подсыпает в ее банку кофе какое-то вещество. Позже еще одна сотрудница начала жаловаться на странный вкус кофе. Об этом сразу сообщили в полицию и те осмотрели помещения. Оказалось, что в двух банках кофе была виагра и препарат для снижения холестерина.

Уборщицу арестовали. На допросе она отрицала свою причастностью к этому. Она заявила, что открывала банку, только чтобы проверить ее по указанию гендиректора компании. Помимо этого, британка заявила, что в одном из снятых на скрытую камеру видео была указана неверная дата.

«Если видео было отредактировано, то остается вопросом, что еще было отредактировано», — говорит она.
Дома у Бил полиция не обнаружила никаких следов веществ, которые она могла использовать для преступления. После инцидента ее уволили из организации. Но женщина обжаловала это решение, поскольку, по ее словам, ничего противозаконного она не делала.

Читайте также:

МЧС: Пять человек в Ингушетии отравились угарным газом, среди них четверо детей

Среди напавших на церковь в Стамбуле есть граждане России и Таджикистана

Американца, переехавшего в Москву, обвинили в приставаниях к мальчику

#полиция
#женщина
#видео
#кофе
#компании
#дома
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Блогера Тлиашинову допросили по делу о нападении на журналистов
29 января 2024, 11:15

Фото: пресс-служба уполномоченного по защите прав предпринимателей в МО

Блогер и так называемый «ВИП-тренер» Инна Тлиашинова допрошена в качестве свидетеля по делу о нападении на журналистов «Известий» в Подмосковье. Об этом рассказал адвокат Александр Добровинский.
«Следствие выясняет все обстоятельства произошедшего. Впереди допросы свидетелей. Тлиашинову уже допросили в качестве свидетеля. Сейчас она дома и отдыхает. Никаких задержаний нет, компания продолжит работу в штатном режиме завтра», – сказал Добровинский ТАСС.
Ранее сообщалось, что в подмосковных Химках во время семинара «Инна ленд», организованном блогером Инной Тлиашиновой, охранники напали на журналистов «Известий», приехавших снимать мероприятие. Корреспондент Наталия Графчикова получила множественные ушибы, у неё также подозревают сотрясение мозга. У оператора сломали камеру и отобрали флэшку.

Следователи возбудили уголовное дело о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов.

Тлиашинова – блогер, которая называет себя «звёздным психологом». Она утверждает, что работала со многими знаменитостями.

Читайте также:

СКР возбудил дело после нападения на журналистов во время семинара VIP-коуча

На журналистку «Известий» напали на семинаре VIP-коуча в Подмосковье

Осуждённый за насилие над женой мужчина получил свободу из-за СВО и отыскал её
#уголовное дело
#ск рф
#адвокат
#нападение
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Осужденный за насилие над женой мужчина получил свободу из-за СВО и отыскал ее
Помилованный за участие в СВО челябинец вернулся и начал следить за бывшей женой
29 января 2024, 10:49

Фото: istock / Sinenkiy

В Челябинске помилованный за участие в спецоперации вернулся домой и начал преследовать бывшую супругу. Об этом женщина рассказала изданию «74.ру».
Россиянка описывает бывшего мужа как «натурального маньяка», который «любит все контролировать» и часто проявляет агрессию. В 2019-м году мужчина избил беременную супругу, заставил ее отрезать волосы и угрожал убийством. За издевательства челябинец получил 6,5 лет тюремного заключения. Однако в марте 2023 мужчина поехал в зону СВО и в конце ноября вернулся в Челябинск.

За этот период женщина переехала и пыталась разорвать связь, однако колонию приходили сведенья о ее перемещениях.

«Он пришел в конце ноября, с детьми «уси-пуси», подарки обещал», — рассказала женщина и заявила, что уже после возвращения бывший муж надругался над ней. «Надо было заявление на изнасилование писать», — отметила женщина.
Сам мужчина в беседе с журналистом издания подтвердил, что вернулся в город. Но обвинения он все отверг, назвав бывшую супругу «алкоголичкой». Помимо этого, бывший заключенный показал корреспондентом видеоролик, на котором женщина оскорбляет его и его мать.

Читайте также:

МЧС: Пять человек в Ингушетии отравились угарным газом, среди них четверо детей

Среди напавших на церковь в Стамбуле есть граждане России и Таджикистана

Американца, переехавшего в Москву, обвинили в приставаниях к мальчику

#женщина
#мужчина
#заявление
#волосы
#сво
#челябинск
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Беспилотник рухнул возле нефтеперерабатывающего завода в Ярославе
«112»: БПЛА атаковал нефтеперерабатывающий завод в Ярославле
29 января 2024, 09:42

Фото: istock / rancho_runner

Беспилотный летательный аппарат атаковал нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Ярославле. По предварительной информации, пострадавших нет. Об этом информирует Телеграм-канал «112».

По данным канала, БПЛА самолетного типа рухнул около установки гидрокрекинга.

Место падения беспилотника оцеплено. Ожидается прибытие группы разминирования к месту падения дрона.

Ранее сообщалось, что беспилотник ВСУ сбросил боеприпас на пенсионерку с козой в Белгородской области. Женщина заметила дрон и попытаться спастись. Она начала убегать от беспилотника. В результате, дрон догнал её на кладбище, где и сбросил боеприпасы. Спустя время тело пенсионерки и животного нашел местный фермер.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

МЧС: Пять человек в Ингушетии отравились угарным газом, среди них четверо детей

Среди напавших на церковь в Стамбуле есть граждане России и Таджикистана

Американца, переехавшего в Москву, обвинили в приставаниях к мальчику


#завод
#бпла
#аппарат
#беспилотник
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф