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В Орехово-Зуево спасатели оказали помощь трем пострадавшим в ДТП

29 января 2024, 12:50
Фото: пресс-служба «Мособлпожспаса»

Фото: пресс-служба «Мособлпожспаса»

Спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» оказали помощь трем пострадавшим в ДТП в Орехово-Зуевском округе. Об этом сообщила пресс-служба «Мособлпожспаса».
Очевидцы сообщили в «Систему-112» о лобовом столкновение двух легковых автомобилей Лада с пострадавшими.

«Прибыв на место вызова, работники противопожарно-спасательной службы отключили аккумуляторы автомобилей во избежание возгорания топлива и деблокировали людей из поврежденных салонов машин. Затем специалисты зафиксировали на жёстких носилках участников аварии и аккуратно транспортировали их в карету скорой помощи. С подозрением на травмы различной степени тяжести пострадавшие были доставлены в центральную городскую больницу города Орехово-Зуево», — объяснил начальник ПСЧ-301 Андрей Салин.


Стоит отметить, что авария произошла 26 января на трассе А-108 в районе 209 километра в Орехово-Зуевском городском округе.

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Уборщица добавила виагру в кофе и попыталась отравить сотрудниц офиса
В Великобритании уборщица попыталась виагрой отравить сотрудниц офиса
29 января 2024, 12:36

Фото: istock / AndreyPopov

В Великобритании женщину обвини в попытке отравить коллег. Об этом пишет Kent Online.
62-летняя Керен Бил была сотрудником фабрики в городе Дувре, графство Кент, на протяжении семи лет. Однажды бухгалтер офиса заметила, что ее растворимый кофе приобрел странный вкус. Она проверила кружку и заметила синие и белые частицы. Испугавшись, она решила установить скрытую камеру в своем кабинете.

Затем на камерах она увидела, как Бил подсыпает в ее банку кофе какое-то вещество. Позже еще одна сотрудница начала жаловаться на странный вкус кофе. Об этом сразу сообщили в полицию и те осмотрели помещения. Оказалось, что в двух банках кофе была виагра и препарат для снижения холестерина.

Уборщицу арестовали. На допросе она отрицала свою причастностью к этому. Она заявила, что открывала банку, только чтобы проверить ее по указанию гендиректора компании. Помимо этого, британка заявила, что в одном из снятых на скрытую камеру видео была указана неверная дата.

«Если видео было отредактировано, то остается вопросом, что еще было отредактировано», — говорит она.
Дома у Бил полиция не обнаружила никаких следов веществ, которые она могла использовать для преступления. После инцидента ее уволили из организации. Но женщина обжаловала это решение, поскольку, по ее словам, ничего противозаконного она не делала.

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#полиция
#женщина
#видео
#кофе
#компании
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Блогера Тлиашинову допросили по делу о нападении на журналистов
29 января 2024, 11:15

Фото: пресс-служба уполномоченного по защите прав предпринимателей в МО

Блогер и так называемый «ВИП-тренер» Инна Тлиашинова допрошена в качестве свидетеля по делу о нападении на журналистов «Известий» в Подмосковье. Об этом рассказал адвокат Александр Добровинский.
«Следствие выясняет все обстоятельства произошедшего. Впереди допросы свидетелей. Тлиашинову уже допросили в качестве свидетеля. Сейчас она дома и отдыхает. Никаких задержаний нет, компания продолжит работу в штатном режиме завтра», – сказал Добровинский ТАСС.
Ранее сообщалось, что в подмосковных Химках во время семинара «Инна ленд», организованном блогером Инной Тлиашиновой, охранники напали на журналистов «Известий», приехавших снимать мероприятие. Корреспондент Наталия Графчикова получила множественные ушибы, у неё также подозревают сотрясение мозга. У оператора сломали камеру и отобрали флэшку.

Следователи возбудили уголовное дело о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов.

Тлиашинова – блогер, которая называет себя «звёздным психологом». Она утверждает, что работала со многими знаменитостями.

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Осуждённый за насилие над женой мужчина получил свободу из-за СВО и отыскал её
#уголовное дело
#ск рф
#адвокат
#нападение
#подмосковье
#московская область
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Осужденный за насилие над женой мужчина получил свободу из-за СВО и отыскал ее
Помилованный за участие в СВО челябинец вернулся и начал следить за бывшей женой
29 января 2024, 10:49

Фото: istock / Sinenkiy

В Челябинске помилованный за участие в спецоперации вернулся домой и начал преследовать бывшую супругу. Об этом женщина рассказала изданию «74.ру».
Россиянка описывает бывшего мужа как «натурального маньяка», который «любит все контролировать» и часто проявляет агрессию. В 2019-м году мужчина избил беременную супругу, заставил ее отрезать волосы и угрожал убийством. За издевательства челябинец получил 6,5 лет тюремного заключения. Однако в марте 2023 мужчина поехал в зону СВО и в конце ноября вернулся в Челябинск.

За этот период женщина переехала и пыталась разорвать связь, однако колонию приходили сведенья о ее перемещениях.

«Он пришел в конце ноября, с детьми «уси-пуси», подарки обещал», — рассказала женщина и заявила, что уже после возвращения бывший муж надругался над ней. «Надо было заявление на изнасилование писать», — отметила женщина.
Сам мужчина в беседе с журналистом издания подтвердил, что вернулся в город. Но обвинения он все отверг, назвав бывшую супругу «алкоголичкой». Помимо этого, бывший заключенный показал корреспондентом видеоролик, на котором женщина оскорбляет его и его мать.

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#женщина
#мужчина
#заявление
#волосы
#сво
#челябинск
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Беспилотник рухнул возле нефтеперерабатывающего завода в Ярославе
«112»: БПЛА атаковал нефтеперерабатывающий завод в Ярославле
29 января 2024, 09:42

Фото: istock / rancho_runner

Беспилотный летательный аппарат атаковал нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Ярославле. По предварительной информации, пострадавших нет. Об этом информирует Телеграм-канал «112».

По данным канала, БПЛА самолетного типа рухнул около установки гидрокрекинга.

Место падения беспилотника оцеплено. Ожидается прибытие группы разминирования к месту падения дрона.

Ранее сообщалось, что беспилотник ВСУ сбросил боеприпас на пенсионерку с козой в Белгородской области. Женщина заметила дрон и попытаться спастись. Она начала убегать от беспилотника. В результате, дрон догнал её на кладбище, где и сбросил боеприпасы. Спустя время тело пенсионерки и животного нашел местный фермер.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#завод
#бпла
#аппарат
#беспилотник
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В Петербурге последователи банды треш-блогеров напали на двух человек
29 января 2024, 09:24

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

В центре Санкт-Петербурга орудует группа молодых людей, избивающих прохожих.
РЕН ТВ пишет, что сотрудники центра «Э» обнаружили во время мониторинга Telegram-канал, где опубликовали видео, как несколько юношей бьют человека в ТРК «Галерея». Там же была размещена запись нападения на другого человека в центре Санкт-Петербурга.

«Авторы поста утверждают, что на видео – последователи банды треш-блогеров Турала Мамедова. Они провоцируют конфликты в общественных местах и избивают подростков на камеру, а потом выкладывают ролики в Сеть», –рассказал собеседник телеканала.
Личности нападавших на данный момент не установлены. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Ранее на ситуацию с избиением прохожих в Санкт-Петербурге обратил внимание Александр Бастрыкин, председатель СКР. Было возбуждено уголовное дело.

19 октября были установлены личности всех членов банды, избивавших прохожих на камеру в Санкт-Петербурге. К нападениям оказались причастны 5 подростков в возрасте от 14 до 17 лет. Парни избивали прохожих на камеру, чтобы стать популярными в интернете. Всего по делу банды треш-блогеров, которую организовал Турал Мамедов, фигурантами проходят 15 молодых людей. Их задержали и арестовали.

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В Жуковском рецидивист угнал машину с помощью отвёртки

Американца, переехавшего в Москву, обвинили в приставаниях к мальчику
#санкт-петербург
#подростки
#происшествие
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В Жуковском рецидивист угнал машину с помощью отвёртки
29 января 2024, 09:13

Фото: iStock/Viktoriya Kuzmenkova

Мужчину, подозреваемого в угоне, задержала полиция городского округа Жуковский, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«По данным следствия, ранее судимый 27-летний житель Воскресенска возвращался ночью из гостей. Возле одного из домов в Жуковском он заметил незапертый отечественный автомобиль. Мужчина сел за руль, при помощи отвёртки завёл двигатель и уехал», — говорится в сообщении.
Доехав до своего места жительства, мужчина снял с автомобиля номера, вытащил магнитолу, которую потом продал, а саму машину перегнал в автосервис, чтобы разобрать на запчасти.
Полиция задержала злоумышленника, а машину вернула владельцу.

Против задержанного завели уголовное дело по статье «Кража» и отпустили под подписку о невыезде.

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#жуковский
#воскресенск
#угон
#полиция
#криминал
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Женщина сделала пластику интимных органов после просмотра порно и пожалела
The Sun: в Австралии женщина сделала пластику интимных органов и пожалела
29 января 2024, 09:07

Фото: istock / yacobchuk

В Австралии 47-летняя местная жительница Венеса Вон пожаловалась, что из-за врачебной ошибки во время пластической операции на половых губах она потеряла возможность заниматься сексом и нормально ходить. Об этом пишет издание The Sun.
Женщина рассказала, что начала комплексовать из-за вида своих гениталий после просмотра порно. Как утверждает Вон, она заметила что ее половой орган выглядит не так, как у актрис взрослых фильмов. Точное решение было принято после обидных слов бывшего молодого человека Ванесы об ее интимных частях тела.

В июне 2020 ей была сделана лабиопластику за 3,5 тысячи долларов (310,5 тысячи рублей). После операции начались осложнения, и боль не проходила.

«Каждые два месяца у меня были инфекции мочевыводящих путей, потому что там не было барьера, не было половых губ, которые должны защищать от микробов», — пожаловалась женщина.
Теперь австралийка не может нормально передвигать, заниматься спортом, а во время интима всегда испытывает боль. Позже ей выплатили шестизначную сумму в качестве компенсации, но по мнению Вон, это недостаточно.

Пострадавшая призвала признать лабиопластику опасной процедурой и запретить ее.

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#женщина
#операции
#компенсации
#тела
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Уральский бывший участковый попал под суд после скандала с тайным захоронением
29 января 2024, 08:43

Фото: istock / David_Bokuchava

В Свердловской области бывшего сотрудника полиции Юрия Золотко обвиняют в превышении должностных полномочий. В феврале 2023 года на местном кладбище в поселке городского типа Шаля было найдено незаконное захоронение трех тел. Об этом пишет РИА Новости.

После обращения местных жителей правоохранительные органы приказали закопать останки обратно без выяснения личности и причин смерти. На следующий день в ту же могилу «официально» похоронили пенсионерку, о чем не сообщили близким погибшей.

«Общественность узнала об этом только сейчас — от шалинского экс-участкового Юрия Золотко. По его мнению, руководство местного отдела МВД не пожелало разобраться в ситуации, потому что связано с так называемой похоронной мафией», — пишет информагенство.
Жена экс-полицейского Кристина выдвинула предложение, что представители администрации кладбища или похоронная служба пытаются экономить деньги, так как все бесхозные тела нужно хоронить в отдельной могиле, с крестом.

Родственники пенсионерки возмущены «соседством» в могиле и планируют перезахоронить покойную. Золотко написал заявление в СК, указав и на другие нарушения. Всего у Золотко было четыре судебных разбирательства с начальством. Два года назад он оспорил в суде незаконное увольнение.

Сейчас бывший силовик находится под домашним арестом. Ему предъявили обвинения в превышении должностных полномочий. Если вина Золотко будет доказана, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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#мвд
#кладбище
#нарушения
#увольнение
#полицейские
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Британский косметолог пыталась убить соседку из-за слухов о насилии над детьми
29 января 2024, 08:15

Фото: iStock/jeffdalt

37-летняя косметолог из Великобритании Натали Шелли пыталась задушить свою соседку и подругу из-за ошибочных слухов о жестоком обращении и сексуальном насилии над детьми. Об этом пишет издание Daily Mail.
Как сообщает издание, Шелли ворвалась в дом своей соседки и подруги, 35-летней Селин Вудфилд в Хартфорде (графство Чешир). Инцидент произошел 29 июня прошлого года после того, как Шелли узнала, что бывший партнер Вудфилд находится под следствием по обвинению в сексуальном насилии над двумя детьми и жестоком обращении с ними.

«Миссис Шелли сначала действовала должным образом, связалась с полицией, и ей сказали подождать, пока офицер ей перезвонит. Но на этом этапе она приняла крайне неразумное решение и пошла ей навстречу. Она потеряла всякую связь с реальностью и своими чувствами», — отметил адвокат обвиняемой Гарет Робертс.

Натали, которую знакомые описывали как обычно нежную, безмятежную и любящую, душила свою близкую подругу до тех пор, пока она едва могла дышать. Она схватила Селин за волосы и несколько раз дёрнула её голову вверх–вниз, прежде чем её знакомый смог оттащить Шелли в сторону.

В королевском суде Честера обвиняемая, которая управляет косметическим бизнесом, предлагающим своим клиентам процедуры по уходу за ногтями и ресницами, а также нанесение татуировок для онкобольных, призналась в нападении и «несмертельном» удушении.

В итоге её приговорили к году тюремного заключения с отсрочкой на 18 месяцев, а также к 200 часам неоплачиваемой работы и 15 дням реабилитационных мероприятий.

Пострадавшая Селин Вудфилд, по её собственным словам, после нападения больше не чувствовала себя в безопасности, поэтому в конечном итоге продала свой дом, который стоил 500 тыс. фунтов стерлингов, и решила переехать, дабы «вновь обрести чувство безопасности и уединения, которого должен ожидать любой человек, находясь в собственном доме».

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#великобритания
#дети
#женщины
#убийство
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