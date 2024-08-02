Мужчина запустил в анус живого угря для получения удовольствия

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Во Вьетнаме врачи обнаружили в теле мужчины живого 66-сантиметрового угря и целый лимон. Об сообщает пишет Daily Mail со ссылкой на местное издание.
Оказалось, что 31-летний индиец вынужден был обратиться к врачам из-за сильных болей в животе. Чтобы выяснить причину, мужчине сделали рентген и обнаружили на снимках живого угря. Хищная рыба пыталась выбраться из заточения и грызла толстую кишку мужчины, что вызывало у него сильную боль.
Тогда было принято решение извлечь угря через анус пациента, однако не смогли этого сделать ввиду того, что в заднем проходе мужчины находился лимон, который помешал проведению операции.
Тогда хирургам пришлось сделать полосную операцию, чтобы спасти мужчину. Им все же удалось достать рыбу, а потом и лимон. Теперь индийцу до конца жизни придется использовать калоприемник для стомы.
Замдиректора ханойской больницы, где и прошла, операция рассказал, что за свою практику врачи извлекли из анусов пациентов много разных вещей и подчеркнул, что угри очень опасны для того, чтобы вводить их в анус ради получения удовольствия.
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Тогда было принято решение извлечь угря через анус пациента, однако не смогли этого сделать ввиду того, что в заднем проходе мужчины находился лимон, который помешал проведению операции.
Тогда хирургам пришлось сделать полосную операцию, чтобы спасти мужчину. Им все же удалось достать рыбу, а потом и лимон. Теперь индийцу до конца жизни придется использовать калоприемник для стомы.
Замдиректора ханойской больницы, где и прошла, операция рассказал, что за свою практику врачи извлекли из анусов пациентов много разных вещей и подчеркнул, что угри очень опасны для того, чтобы вводить их в анус ради получения удовольствия.
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Элина Позднякова