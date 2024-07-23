Газовый баллончик взорвался в анусе у 40-летнего москвича

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40-летнему жителю столицы разорвало задний проход после того, как он засунул туда газовый баллончик. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Инцидент произошел в районе Отрадное. Устройство взорвалось по причине разгерметизации.
Мужчина попытался вытащить газовый баллончик с помощью плоскогубцев, однако нарушил целостность баллончика. В настоящее время в квартире пострадавшего находятся спасатели и медики. Состояние москвича остается неизвестным.
Ранее сообщалось, что на юго-востоке Москвы в многоэтажном жилом доме взорвался оружейный сейф. Взрыв произошел при его вскрытии. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Мужчина попытался вытащить газовый баллончик с помощью плоскогубцев, однако нарушил целостность баллончика. В настоящее время в квартире пострадавшего находятся спасатели и медики. Состояние москвича остается неизвестным.
Ранее сообщалось, что на юго-востоке Москвы в многоэтажном жилом доме взорвался оружейный сейф. Взрыв произошел при его вскрытии. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова