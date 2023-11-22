Мужчина жестоко избил ребенка на детской площадке в Краснодаре

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В Краснодаре мужчина избил ногами десятилетнего мальчика, ему не понравилось, как ребёнок отреагировал на замечание. Об этом сообщает пресс-служба СУСК РФ по Кубани.
«По данному факту возбуждено уголовное дело. Предъявлено обвинение 34-летнему местному жителю в хулиганстве с применением», - говорится в сообщении ведомства.
Следствие установило, что вечером 1 ноября на детской площадке во дворе многоэтажки на улице Тепличной мужчина сделал мальчику замечание. Однако его не устроила реакция ребенка и он напал на ребенка жестоко избив его ногами, после чего скрылся, оставив ребенка лежать на асфальте.
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Элина Позднякова