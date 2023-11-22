В Ингушетии силовики ликвидировали боевика, который открыл стрельбу

Фото: ФСБ России
В Ингушетии был ликвидирован пособник боевика.
По данным местного управления Федеральной службы безопасности РФ, мужчина оказывал сопротивление во время задержания.
Сообщается, что силовики получили информацию о местонахождении пособника членов бандитской группы, которые находились в розыске.
Сотрудники ФСБ приступили к задержанию, но боевик открыл огонь. Его пришлось нейтрализовать.
Личность убитого сейчас устанавливают.
Ранее сообщалось, что на станции Архангельска обнаружили тело сотрудника УМВД по Архангельской области. Следственный комитет и полиция инициировали проверку. В пресс-службе полиции сообщают, что в купе поезда было найдено тело сотрудника УМВД России по Архангельской области.
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Сообщается, что силовики получили информацию о местонахождении пособника членов бандитской группы, которые находились в розыске.
Личность убитого сейчас устанавливают.
Ранее сообщалось, что на станции Архангельска обнаружили тело сотрудника УМВД по Архангельской области. Следственный комитет и полиция инициировали проверку. В пресс-службе полиции сообщают, что в купе поезда было найдено тело сотрудника УМВД России по Архангельской области.
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Мария Фирсова