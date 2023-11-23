МВД: В Энгельсе установили личности подростков, жаривших хлеб на Вечном огне

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Полиция в Энгельсе установила личности двух подростков, которые жарили хлеб на вечном огне, об этом сообщили представители МВД по Саратовской области в своем Telegram-канале.
Ранее в социальных сетях появился видеоролик, на котором подростки поджаривали кусок хлеба, нанизанный на палку, на Вечном огне мемориала «Героям фронта и тыла 1941-1945».
Правоохранителям удалось установить личности несовершеннолетних правонарушителей. Родителей обоих подростков 2009 года рождения привлекут к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.
Отмечается, что оба молодых человека воспитываются в благополучных семьях и ранее в поле зрения не попадали.
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Правоохранителям удалось установить личности несовершеннолетних правонарушителей. Родителей обоих подростков 2009 года рождения привлекут к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.
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Евгения Парфентьева