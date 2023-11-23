Школьница воткнула скальпель в спину одноклассника во время урока в Москве

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Ученица московской школы воткнула скальпель в спину одноклассника во время урока из-за того, что он качался на стуле и задевал ее парту. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Согласно сообщению, инцидент произошел в школе №2025 на улице Большой Очаковской. 13-летний подросток раскачивался во время урока на стуле и задевал парту одноклассницы. На ее замечания он не реагировал. Она взяла карандаш и начала его тыкать в спину парня, чтобы успокоить его. Однако и это его не остановило. Тогда она достала из пенала художественный нож, который не сдала на предыдущем уроке, и вонзила его в спину подростка.
Семиклассник с ножом в спине побежал в медкабинет. Там ему вызвали скорую помощь и отправили в больницу. Сейчас жизни подростка ничего не угрожает. Его уже отпустили домой.
Сотрудники полиции выясняют, почему учитель не проследил, чтобы все ученики сдали художественные ножи после урока, и почему второй учитель не реагировал на поведение молодого человека.
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Семиклассник с ножом в спине побежал в медкабинет. Там ему вызвали скорую помощь и отправили в больницу. Сейчас жизни подростка ничего не угрожает. Его уже отпустили домой.
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Элина Позднякова