На Алтае 15 человек, включая детей, обратились к медикам после посещения кафе

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Пятнадцать человек, в том числе трое детей, обратились к медикам после посещения кафе в Заринске Алтайского края. Об этом РИА Новости сообщила помощник прокурора края Мария Антошкина.
Сообщается, что у всех пострадавших есть жалобы на плохое самочувствие. По факту инцидента проводится проверка.
Прокурору Заринска также поручено взять ситуацию на особый контроль и предпринять необходимые меры.
Ранее сообщалось, что в Братске в кафе, где отравились шаурмой 103 человека, обнаружена сальмонелла. Минздрав Иркутской области сообщил о 103 пострадавших. Из них 46 находятся в больнице, включая 9 детей. Все они отравились шаурмой. Помимо сальмонеллы проверка показала, что в кафе нарушили техпроцесс готовки.
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Прокурору Заринска также поручено взять ситуацию на особый контроль и предпринять необходимые меры.
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Екатерина Коршунова