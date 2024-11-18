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На экс-футболиста сборной России Евсеева совершено нападение в Астрахани

Вадим Евсеев (Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов)

Вадим Евсеев (Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов)

Бывший футболист сборной России, а ныне тренер футбольного клуба Второй лиги «Ленинградец» Вадим Евсеев подвергся нападению неизвестных в Астрахани. На него и его ассистента Александра Шмарко напали двое неизвестных с ножом и газовым баллончиком.
Инцидент произошёл накануне, 17 ноября, ближе к полуночи, сообщает РИА Новости. Команда Евсеева в Астрахани сыграла вничью 1:1 с местным «Волгарём». Тренерский штаб и сотрудники администрации клуба возвращались после ужина в ресторане в гостиницу, причём по одной из центральных улиц. Часть людей ушла вперёд, а Евсеев и Шмарко чуть отстали.

Внезапно сзади раздались крики, на тренера и его ассистента напали неизвестные. Представители клуба бросились на помощь своим коллегам и сами скрутили хулиганов, которых затем передали полиции. Во время потасовки Евсееву брызнули в лицо перцовым баллончиком, а Шмарко получил порез щеки. Обоим оказана медицинская помощь, их здоровью и жизни ничего не угрожает.



Сейчас команда и тренерский штаб находятся в гостинице, сегодня все должны вылететь в Санкт-Петербург и приступить к тренировочному процессу.

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Мигрант украл у москвички почти два млн рублей и решил отправиться на СВО
18 ноября 2024, 12:07

Фото: iStock/chekat

В Москве мигрант украл у своей девушки почти два миллиона рублей и проиграл их на ставках, после чего решил отправиться на СВО, чтобы вернуть долг. Об этом пишет Baza.
11 ноября 37-летняя Татьяна обнаружила, что деньги, которые она копила, заменены на билеты банка приколов. Она поняла, что это сделал ее сожитель по имени Жаргал, с которым она познакомилась в интернете и жила уже полтора года.

Парень все отрицал, тогда женщина отправилась в полицию. На допросе Жаргал быстро во всем признался. Он пояснил, что хотел отыграться на ставках. Так, он похитил у сожительницы 1 850 000 рублей и проиграл их.

Мать мужчины вернула часть украденных средств. Остальное Жаргал обещал отдать самостоятельно. По его словам, он готов отправиться на спецоперацию. Однако на предложение полицейских подписать контракт с Минобороны РФ мужчина ответил отказом.
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Прыснули баллончиком и порезали лицо: кто и за что напал на чемпиона России по футболу Евсеева в Астрахани, подробности
18 ноября 2024, 11:33

Вадим Евсеев (Фото: РИА Новости/Алексей Даничев)

Главный тренер «Ленинградца» Вадим Евсеев и трое других сотрудников клуба стали жертвами вооруженного нападения в Астрахани. Экс-футболист сборной России Евсеев сообщил, что с его здоровьем «не все в порядке», а ассистент тренера Александр Шмарко получил ножевые ранения. Подробности нападения – в материале «Радио 1».

Подробности нападения на экс-футболиста сборной России Евсеева


О нападении на главного тренера клуба «Ленинградец», шестикратного чемпиона России Вадима Евсеева первым сообщил комментатор Денис Казанский. Инцидент произошел в ночь на 18 ноября.

Тренер «Ленинградца» и трое сотрудников клуба возвращались в гостиницу после ужина в Астрахани, когда к ним подошли двое незнакомцев с просьбой закурить. После того как Евсеев отказал, нападавшие распылили ему в лицо перцовый баллончик. Ассистент тренера Александр Шмарко попытался вмешаться в конфликт, но злоумышленники достали нож и нанесли удар ему в лицо.

По словам пресс-секретаря «Ленинградца» Георгия Начкепия, рана оказалась поверхностной. Нападавшие были задержаны сотрудниками клуба и переданы полиции.

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Что известно о нападавших


В управлении МВД России по Астраханской области сообщили, что напавшими на Евсеева оказались двое местных жителей 2002 и 2003 годов рождения. В ведомстве добавили, что один из нападавших находится под следствием по статье за мошенничество.

«Находясь в состоянии алкогольного опьянения, они подошли к представителям футбольного клуба и попросили прикурить. Получив отказ, инициировали драку», — заявили в МВД.

Состояние Евсеева после нападения


После нападения у бывшего футболиста сборной России Вадима Евсеева ухудшилось зрение. Об этом тренер сообщил в интервью телеканалу «Матч ТВ».

«Напали с ножом, отбивались – нам надо было лечь, что ли? Есть повреждения, с ножом нападали. Сейчас в операционном блоке. Не вижу ничего, в больнице», — сообщил Евсеев.

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Подросток облил 10-летнего мальчика розжигом и толкнул в костер в Приморье
18 ноября 2024, 11:14

Фото: iStock/OlgaMiltsova

В Надеждинском районе Приморского края подросток облил 10-летнего мальчика жидкостью для розжига и толкнул в огонь. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
«Прокуратура Надеждинского района проводит проверку по факту получения термических ожогов 10-летним мальчиком в с. Вольно-Надеждинское», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что 17 ноября родители привели в больницу десятилетнего сына. Врачи диагностировали у него ожог голени. Мальчик рассказал, что проходил мимо стадиона и заметил, что подростки жгут траву. Тогда он сделал им замечание. В ответ один из ребят плеснул в него жидкость для розжига и толкнул в огонь. Родители пострадавшего мальчика обратились в полицию.

В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.

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#мальчик
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Площадь выявленных в Подмосковье лесных пожаров за год уменьшилась почти на 50%
18 ноября 2024, 10:51

Фото: пресс-службе Комлесхоза МО

Средняя площадь обнаружения лесных пожаров в Московской области за год сократилась почти на 50%. Об этом стало известно на совещании директоров филиалов Центрлесхоза и Мособллеса по итогам пожароопасного сезона 2024 года.
Оно состоялось в Звенигородском лесничестве под руководством председателя Комитета лесного хозяйства Подмосковья Евгения Агулова.
«Доведённый указом президента показатель площади лесных пожаров для Московской области на 2024 год – 343,46 га. – не превышен. Он составил 30% от планового показателя. Также по программе губернатора Московской области Андрея Воробьёва мы регулярно обновляем парк пожарной техники, осваиваем новые технологии обнаружения. Всё это позволило на 5 минут – с 54 до 49 – сократить время реагирования на возгорания по сравнению с 2023 годом», – рассказал Агулов.
Он добавил, что средняя площадь природных пожаров в регионе сократилась на 35% с 0,8 га в 2023 году до 0,52 га – в 2024-м.

Ка отметили на совещании, причина 98% лесных пожаров – человеческий фактор. Больше всего пожаров – 35,4% – обнаружено с помощью системы видеомониторинга. Его ведут 132 камеры, установленные по территории области. В 2025 году к ним добавят ещё пять.

Пожароопасный сезон в лесах Московской области закрылся 16 ноября. В этом году он был открыт 1 апреля.

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#московская область
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Опубликованы новые подробности ликвидации летчика-перебежчика Кузьминова
Politico: летчика-перебежчика Кузьминова застрелили двое нападавших
18 ноября 2024, 10:28

Фото: iStock/Savusia Konstantin

Российского летчика-перебежчика Максима Кузьминова, угнавшего в 2023 году военный вертолет Ми-8, застрелили двое нападавших на парковке. Об этом сообщает газета Politico.
«Многие детали ликвидации Кузьминова остаются неясными, однако на данный момент известно, что нападение совершили двое неизвестных в городе Вильяхойоса на парковке перед жилым домом, в котором жил летчик-предатель», — говорится в статье.

При этом уточняется, что Кузьминов пытался убежать от своих убийц, но в какой-то момент упал. После убийства неизвестные, предположительно, сели в автомобиль своей жертвы и переехали Кузьминова, выезжая с парковки. Позже машину обнаружили сгоревшей в 20 километрах от города.

Напомним, труп Кузьминова обнаружили 17 февраля в испанском муниципалитете Вильяхойоса. В мужчину выстрелили 12 раз, а затем переехали на машине.

В августе 2023 года Кузьминов угнал российский военный вертолёт Ми-8 из Курска, чтобы передать его Вооружённым силам Украины. Двое лётчиков, которые находились на борту с Кузьминовым, были убиты.

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Жительница Ногинска и её дочь погибли из-за неисправной газовой колонки
18 ноября 2024, 10:15

Фото: iStock / Evgen_Prozhyrko

В Ногинске женщина и её дочь скончались, возможно, от отравления угарным газом. Установление обстоятельств их смерти контролирует прокуратура, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
«В понедельник утром в квартире на ул. Третьего Интернационала в городе Ногинске обнаружили тела 14-летней девочки и её матери без признаков насильственной смерти. По предварительным данным, они отравились угарным газом из-за неисправности газовой колонки», – отметили в пресс-службе.
Как говорится в сообщении, Ногинская городская прокуратура контролирует расследование всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты расследования возбуждённого уголовного дела.

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#московская область
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В Калужской области задержали россиянина, готовившего бомбы для терактов
18 ноября 2024, 10:06

Фото: iStock/choochart choochaikupt

В Калужской области задержали россиянина, который по заданию украинских спецслужб изготавливал взрывные устройства для проведения терактов в Белгородской, Брянской и Тульской областях. Об этом сообщает ЦОС ФСБ РФ.
«ФСБ РФ на территории Калужской области задержан гражданин России 1976 года рождения, осуществлявший в интересах украинских спецслужб сборку самодельных взрывных устройств, которые впоследствии планировалось использовать для совершения террористических атак на территории Белгородской, Брянской и Тульской областей», — говорится в сообщении.

По данным следствия, украинские спецслужбы завербовали россиянина в октябре 2023. По их заданию мужчина создал лабораторию в своем загородном доме, где производил взрывчатые вещества. Далее он передавал СВУ другим людям для совершения терактов в Белгороде и Брянске во время президентских выборов в России в марте 2024 года. Кроме того, изготовленные им бомбы должны были использоваться для подрыва газораспределительной подстанции в Туле. Тогда теракты удалось предотвратить.

При обыске у россиянина изъяли готовое СВУ общей массой 4,8 килограмма, а также патроны и оружие, а также телефон по которому он связывался с украинскими спецслужбами.

По данному факту следственное подразделение УФСБ России по Калужской области возбудило уголовное дело.

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Неизвестные попытались захватить Абхазское государственное телевидение
18 ноября 2024, 10:04

Фото: istockphoto/simpson33

В Сухуме группа неизвестных попыталась захватить здание Абхазской государственной телерадиокомпании. Инцидент произошёл в ночь на 18 ноября.
Об этом сообщили в информационном центре президента республики. Указывается, что вскоре после полуночи к зданию телекомпании подъехала группа лиц, предположительно представляющих оппозиционные силы. Они попытались установить контроль над вещанием.

Охранники здания были вынуждены произвести несколько предупредительных выстрелов в воздух. Это успокоило обстановку и позволило предотвратить развитие конфликта.

Позже в пресс-службе президента Абхазии добавили, что неизвестные люди на автомобилях открыли стрельбу в воздух в непосредственной близости от телестудии. В релизе отмечается, что целью таких действий является запугивание сотрудников государственного телевидения и оказание давления на редакцию.

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#телевидение
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В Подмосковье задержали мошенника, забравшего у пенсионерки 2,5 млн рублей
18 ноября 2024, 09:32

Фото: istockphoto/simpson33

19-летнего жителя Казани задержала полиция Наро-Фоминского округа по подозрению в участии в мошенничестве, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«69-летней жительнице Наро-Фоминского округа позвонил некто, представившийся сотрудником правоохранительных органов, и сказал, что злоумышленники пытаются взять на неё кредит. Чтобы «предотвратить преступление», она велел женщине обналичить все её накопления, а также взять два кредита в разных банках и разместить всю полученную сумму «на безопасных счетах». Женщина так и сделала, общая сумма ущерба составила два с половиной миллиона рублей», — говорится в сообщении.
Следствие выяснило, что размещённые пенсионеркой деньги были обналичены в Казани. Во время служебной командировки в столицу Татарстана подмосковные полицейские задержали «обнальщика» — 19-летнего местного жителя. Он рассказал, что нашёл работу через интернет.

В его обязанности входило снимать деньги с одних счетов и класть на другие. За каждую операцию он получат 5 тысяч рублей. Банковские карты, с которых он снимал деньги, ему привозил курьер или он брал их из тайников-закладок по указанным работодателями координатам.

Задержанного до суда оставили под стражей. Сейчас полиция разыскивает других членов банды мошенников.

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