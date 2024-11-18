На экс-футболиста сборной России Евсеева совершено нападение в Астрахани

Вадим Евсеев (Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов)
Бывший футболист сборной России, а ныне тренер футбольного клуба Второй лиги «Ленинградец» Вадим Евсеев подвергся нападению неизвестных в Астрахани. На него и его ассистента Александра Шмарко напали двое неизвестных с ножом и газовым баллончиком.
Инцидент произошёл накануне, 17 ноября, ближе к полуночи, сообщает РИА Новости. Команда Евсеева в Астрахани сыграла вничью 1:1 с местным «Волгарём». Тренерский штаб и сотрудники администрации клуба возвращались после ужина в ресторане в гостиницу, причём по одной из центральных улиц. Часть людей ушла вперёд, а Евсеев и Шмарко чуть отстали.
Внезапно сзади раздались крики, на тренера и его ассистента напали неизвестные. Представители клуба бросились на помощь своим коллегам и сами скрутили хулиганов, которых затем передали полиции. Во время потасовки Евсееву брызнули в лицо перцовым баллончиком, а Шмарко получил порез щеки. Обоим оказана медицинская помощь, их здоровью и жизни ничего не угрожает.
Сейчас команда и тренерский штаб находятся в гостинице, сегодня все должны вылететь в Санкт-Петербург и приступить к тренировочному процессу.
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Внезапно сзади раздались крики, на тренера и его ассистента напали неизвестные. Представители клуба бросились на помощь своим коллегам и сами скрутили хулиганов, которых затем передали полиции. Во время потасовки Евсееву брызнули в лицо перцовым баллончиком, а Шмарко получил порез щеки. Обоим оказана медицинская помощь, их здоровью и жизни ничего не угрожает.
Сейчас команда и тренерский штаб находятся в гостинице, сегодня все должны вылететь в Санкт-Петербург и приступить к тренировочному процессу.
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Александр Бойцов