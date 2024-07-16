Евсеев раскрыл причины низкой результативности Франции на Евро-2024

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Бывший защитник сборной России Вадим Евсеев предположил, что причина низкой результативности Франции на чемпионате Европы-2024 кроется в том, что соперникам удалось изучить стиль игры французов и обыграть их.
При этом он подчеркнул, что сама по себе Французская сборная сильная.
Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что в 2026 году чемпионом мира станет сборная Германии.
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«Может, нерезультативное выступление французов связано с длинным сезоном и большим числом игр. Сборная Франции очень сильна, это команда с одним из самых дорогих составов. Если бы французам в полуфинале не попалась Испания, они могли бы выйти в финал. Возможно, соперники изучили стиль Дешама, приспособились к нему и смогли создать французам проблемы», – пояснил в беседе с Metaratings.ru Евсеев.
Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что в 2026 году чемпионом мира станет сборная Германии.
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Мелисса Тимофеева