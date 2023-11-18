На границе Финляндии и России людей атаковали газом

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Пограничники Финляндии применили газ против группы людей на границе с Россией в районе погранперехода Ниирала. Об этом сообщил телерадиоканал Yle.
«Была группа, которая не подчинялась приказам и словам пограничника. <...> Чтобы взять ситуацию под контроль, пришлось применить максимально мягкое средство, которым стало распыление газа» — рассказал журналистам замглавы пограничной службы Северной Карелии в Финляндии Самули Муртонен.О закрытии четырех пропускных пунктов на границе с Россией с 18 ноября до 18 февраля объявил кабинет министров Финляндии. Закрыты будут КПП, расположенные на восточной границе Финляндии. Правительство ограничит пропуск граждан через КПП Ваалимаа — Торфяновка, Нуйямаа — Брусничное, Иматра — Светогорск в Ленинградской области и Ниирала — Вяртсиля в Карелии.
Доводы финской стороны о том, что к наплыву мигрантов причастна Россия, прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она заявила, что подобные заявления являются дезинформацией. Захарова подчеркнула, что Финляндия может обратиться к России, если действительно намерена решить проблему незаконной миграции, чтобы действовать совместно.
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Артем Путинцев