Тысячи жителей Финляндии выступили против закрытия границы с Россией

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Несколько тысяч жителей Финляндии подписали петицию против закрытия границы с Россией. Документ опубликован на сайте Adressit.com.
Автор петиции Петри Миттинен заявил, что решение правительства Финляндии о полном закрытии движения между странами является нарушением прав человека.
Также, по его словам, граждане обоих государств должны иметь право пересекать границу, если на территории другой страны проживают их родственники.
Отмечается, что петицию подписали свыше пяти тысяч человек, среди которых – россияне, финны, чехи, норвежцы и граждане других государств.
Ранее власти Норвегии также допустили закрытие единственного пропускного пункта на границе с Россией. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Также, по его словам, граждане обоих государств должны иметь право пересекать границу, если на территории другой страны проживают их родственники.
Ранее власти Норвегии также допустили закрытие единственного пропускного пункта на границе с Россией. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Чинкова