На Ивлееву подали очередной миллиардный иск

В Москве суд арестовал четверых курьеров по обвинению в хищении практчиески 50 миллионов рублей у бывшего начальника финансовой службы Центрального аппарата Министерства обороны (МО) СССР и его жены. Об этом сообщает «Лента.ру», ссылаясь на столичную прокуратуру.