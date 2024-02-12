На Ивлееву подали очередной миллиардный иск

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На популярную блогершу Анастасию Ивлееву подали очередной иск в суд на одни миллиард рублей, об этом сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на слова юриста Александра Трещëва.
По информации СМИ, новый иск к звезде интернета поступил в Лефортовский суд Москвы 12 февраля.
Истец требует обязать Анастасию Ивлееву и владельца ООО «Арт Центр» (тот самый клуб MUTABOR) выплатить один миллиард рублей в пользу Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества».
Ранее с аналогичным требованием в Таганский суд Москвы обратился продюсер Александр Иншаков. Тогда к его требованию присоединились ещё 22 истца, однако, 16 января суд этот иск отклонил.
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Истец требует обязать Анастасию Ивлееву и владельца ООО «Арт Центр» (тот самый клуб MUTABOR) выплатить один миллиард рублей в пользу Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества».
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Евгения Парфентьева