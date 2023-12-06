Замглавы полиции российского региона устроил дебош в ресторане и побил коллегу

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Замначальника полиции по Чувашии устроил дебош в ресторане во время празднования Дня полиции. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Как сообщает издание, 10 ноября полковник отдыхал в ресторане. Культурно отдохнуть не получилось и в конце вечера полицейский начал неприлично себя вести и ругаться матом на работников заведения. Один из сотрудников нажал тревожную кнопку и вызвал Росгвардию.
Силовики задержали коллегу и доставили его в отделение, но на парковке возле здания мужчина ударил росгвардейца. Через время полковника отпустили домой. Там он решил избить жену. которая тоже является сотрудником правоохранительных органов.
По факту случившегося полицейские начали проверку.
Ранее сообщалось, что двоих офицеров ВС России впервые осудили за неотражение атаки ВСУ. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак