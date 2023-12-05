На Кубани двое мужчин из ревности к женщине насмерть забили соперника

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Двое разнорабочих кубанской фермы из ревности к женщине до смерти забили местного жителя деталью от трактора, спрятав его тело в навозе. Об этом сообщили в региональном СУСК РФ.
Следствие установило, что трое мужчин и женщина работали в фермерском хозяйстве в хуторе Прикубанский Славянского района, там же они и проживали. 21 сентября во время ужина и распития алкоголя между тремя мужчина произошла ссора на почве ревности к их женщине. В итоге двое мужчин забили насмерть третьего металлической деталью от трактора. Он умер на месте.
Далее рабочие погрузили тело товарища в ковш трактора, перевезли его в водный канал и засыпали навозом. Однако неделю назад на труп наткнулся хозяин фермы. Он и вызвал полицию.
При этом второй участник убийства сбежал. Он объявлен в розыск.
По информации РИА Новости, женщина, которая и стала причиной преступления, знала об убийстве, однако участия в нем не принимала, также, как и в укрытии тела.
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Далее рабочие погрузили тело товарища в ковш трактора, перевезли его в водный канал и засыпали навозом. Однако неделю назад на труп наткнулся хозяин фермы. Он и вызвал полицию.
«Славянским межрайонным следственным отделом СКР по Краснодарскому краю мужчине предъявлено обвинение в убийстве знакомого. В настоящее время 37-летнему фигуранту по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - говорится в сообщении ведомства.
При этом второй участник убийства сбежал. Он объявлен в розыск.
По информации РИА Новости, женщина, которая и стала причиной преступления, знала об убийстве, однако участия в нем не принимала, также, как и в укрытии тела.
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Элина Позднякова