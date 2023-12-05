Под Магаданом подростки столкнули беременную девушку с моста из-за денег

В Магаданской области суд вынес приговор двум подросткам, которые скинули с моста 18-летнюю беременную знакомую. Об этом сообщает Лента.ру, ссылаясь на региональные управление СК РФ.
Инцидент произошел летом. По данным следствия, подростки 16 и 17 лет под придуманном предлогом привели свою 18-летнюю знакомую на мост. Молодой человек столкнул девушку в воду зная, что она в положении.
Крики девушки, услышал иностранец, который находился на берегу. Девушку уносило течением реки в море. Мужчина прыгнул в воду и достал оттуда россиянку. Девушку госпитализировали, медики оказали ей всю необходимую помощь.
Пока шло расследование, парню исполнилось 18 лет. Его приговорили к 4,5 годам колонии общего режима, а его соучастницу — к 4 годам воспитательной колонии.
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Алина Юрчак