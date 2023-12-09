На Курилах спортсмен-любитель устроил забег на скорость с медведем - видео

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В Южно-Курильске спортсмен завершал утреннюю пробежку по берегу залива, когда компанию ему решил составить крупный медведь. Мужчина немедленно забыл о чувстве приятной усталости и, выложившись по максимуму, удрал от косолапого хищника.
Сначала медведь следовал где-то далеко позади бегуна, передаёт телеграм-канал Readovka. Однако, в очередной раз оглянувшись, физкультурник заметил, что зверь, совсем не напоминающий добродушного Винни-Пуха, заметно прибавил в скорости, а расстояние между бегунами сократилось вдвое. Вот тут-то у мужчины открылось второе дыхание: он нашёл в себе скрытые резервы, о которых не подозревал, и легко убежал от хищника.
Только выглянув в окно уже из дома бегун понял, что мишка бежал по своим делам. Возможно, его ускорение было вызвано мыслью о том, что человек хочет с ним поиграть. Примерно то же самое рассказали мужчине подъехавшие полицейские и охотоведы. Они объяснили, что зверя напугали звуки стройки из карьера неподалёку, а в качестве завтрака спортсмен-любитель был косолапому вовсе не интересен.
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Только выглянув в окно уже из дома бегун понял, что мишка бежал по своим делам. Возможно, его ускорение было вызвано мыслью о том, что человек хочет с ним поиграть. Примерно то же самое рассказали мужчине подъехавшие полицейские и охотоведы. Они объяснили, что зверя напугали звуки стройки из карьера неподалёку, а в качестве завтрака спортсмен-любитель был косолапому вовсе не интересен.
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Александр Бойцов