На льду Озёрнинского водохранилища спасли потерявшего сознание рыбака

Фото: Мособлпожспас
Работники Мособлпожспаса вместе с рыбаками и медиками спасли мужчину, которому стало плохо во время рыбной ловли. Инцидент произошёл в Рузском городском округе, сообщили в пресс-службе ведомства.
В единую службу экстренных вызовов «Система-112» позвонили очевидцы, которые заметили на льду Озёрнинского водохранилища у деревни Нововолково мужчину без сознания. Местные жители перенесли рыбака к церкви и вызвали спасателей.
Он добавил, что специалисты контролировали состояние рыбака до приезда скорой помощи. С подозрением на сердечный приступ пациента доставили в больницу.
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«Прибыв на место вызова, работники противопожарно-спасательной службы нашли в 800 м от водохранилища 66-летнего мужчину, который уже пришёл в сознание. Неравнодушные граждане ещё на льду оказали рыболову первую помощь – сделали искусственное дыхание и массаж сердца. Спасатели укрыли пострадавшего термоодеялом и отнесли в тёплое помещение рядом с церковью», – рассказал замначальника части Владимир Старостин.
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Лора Луганская