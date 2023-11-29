Сотрудники «Мособлпожспас» спасли четырех человек из горящей фабрики

Фото: пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас»
Огнеборцы ГКУ МО «Мособлпожспас» спасли четырех человек из горящей мебельной фабрики. Об этом сообщила пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».
Пожар произошел 28 ноября в нежилом здании в промзоне деревни Осеево в Лосино-Петровском городском округе.
Стоит отметить, что всего в тушении горящего здания задействовали 70 человек личного состава и 21 единицу техники. Пожар ликвидировали за два часа с начала возгарания.
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«Прибыв на место вызова, работники противопожарно-спасательной службы эвакуировали из горящего здания четырех человек, которые работали в мебельном цехе. Спасатели получили указания от руководителя тушения пожара и от автоцистерны КамАЗ подали три ствола РСК-50: два на ликвидацию возгорания, ещё один - на защиту соседних строений <…>», - отметил начальник теруправления № 5 Геннадий Лафицков.
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Мира Полтева