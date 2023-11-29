На месте падения обломков сбитого под Подольском БПЛА раненых и разрушений нет

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Пострадавших и разрушений на месте падения обломков дрона в городском округе Подольск нет. Об этом заявил исполняющий обязанности главы муниципалитета Григорий Артамонов.
«Сегодня утром в районе деревни Борисовка силы ПВО отразили атаку летевшего на Москву беспилотника. По предварительным данным, на территории падения обломков, разрушений и пострадавших нет. На месте работают экстренные службы. Прошу сохранять спокойствие, ситуацию держу на контроле», – написал Артамонов в своём телеграм-канале.Ранее об отражении атаки беспилотника сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
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Лора Луганская