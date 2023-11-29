Над Подольском сбит украинский беспилотник, летевший на Москву

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Силы противовоздушной обороны в 7:30 мск 29 ноября уничтожили украинский беспилотник над территорией Подольского округа Подмосковья. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Отреагировал на произошедшее в своём Telegram-канале и мэр Москвы Сергей Собянин.
Напомним, российские средства противовоздушной обороны в ночь на 26 ноября уничтожили сразу 20 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над территорией Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.
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«Силами ПВО в городском округе Подольск отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», — написал столичный градоначальник.
Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.
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Артем Путинцев