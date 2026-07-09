На мусорном полигоне в Забайкалье нашли тело пенсионера, заявленного без вести пропавшим

09 июля 2026, 03:44

В Забайкалье задержали убийцу, который спрятал тело пенсионера на мусорном полигоне

Фото: iStock/Yevhen Smyk

Полицейские Кыринского муниципального округа арестовали 68-летнего местного жителя по подозрению в убийстве пенсионера, чьё тело нашли на полигоне бытовых отходов. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Забайкальского края.





Согласно материалу, семья пенсионера забеспокоилась, когда он вдруг перестал выходить на связь. Начались поиски. Спустя несколько дней тело пожилого мужчины 1949 года с ножевыми ранениями обнаружили на окраине села Кыра. В ходе расследования полицейские восстановили хронологию событий и вышли на подозреваемого — им оказался 68-летний знакомый погибшего.



На допросе мужчина признался, что в ходе ссоры нанёс оппоненту ножевые ранения, после чего вывез тело на полигон. В отношении задержанного возбудили уголовное дело, он заключён под стражу.



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