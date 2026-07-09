Школьники украли 200 заказов из пункта выдачи интернет-магазина на Камчатке

09 июля 2026, 03:24

Два школьника украли 200 заказов из пункта выдачи интернет-магазина на Камчатке

Фото: iStock/blinow61

В Петропавловске-Камчатском прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении двух несовершеннолетних, которые похитили не менее 200 посылок из пункта выдачи интернет-магазина. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.