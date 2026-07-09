Школьники украли 200 заказов из пункта выдачи интернет-магазина на Камчатке
В Петропавловске-Камчатском прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении двух несовершеннолетних, которые похитили не менее 200 посылок из пункта выдачи интернет-магазина. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Девушка и парень обвиняются в краже по пункту «в» части 3 статьи 158 УК РФ. По версии следствия, подростки зашли в подъезд жилого дома, чтобы согреться, и нашли спрятанный ключ от расположенного рядом пункта выдачи товаров. Решив забрать оттуда всё содержимое, ребята попытались перерезать провода для видеонаблюдения.
Однако есовершеннолетние допустили ошибку. Хотя они вывели из строя офисную технику, камеры продолжили запись. Похищенные товары злоумышленники сложили в коробки и мешки, вывезли на такси и спрятали недалеко от дома, где живёт парень. Уголовное дело уже направили в Петропавловск-Камчатский городской суд.
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