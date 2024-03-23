На НПЗ в Самарской области вспыхнул пожар

Фото: iStock/Distortion Media
На нефтеперерабатывающем заводе в Самарской области разгорелся пожар, кадры случившегося публикует Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, пожар возгорание произошло на НПЗ, который расположен неподалёку от города Новокуйбышевск в Самарской области.
Как сообщают очевидцы случившегося, сперва был слышен звук мотора, затем — взрыв, а 30 минут спустя люди увидели столб пламени, поднявшийся над заводом.
Как позже сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, два нефтеперерабатывающих завода в регионе атаковали беспилотные летательные аппараты. При этом, атака на один НПЗ была отражена, на втором же произошло возгорание.
Читайте также:
Сотрудник НПЗ на Кубани умер от сердечного приступа во время атаки ВСУ
Атака беспилотников на Краснодарский край привела к пожару на НПЗ
ВСУ запустили четыре беспилотника по НПЗ в Ярославле, однако долетел только один
Как сообщают очевидцы случившегося, сперва был слышен звук мотора, затем — взрыв, а 30 минут спустя люди увидели столб пламени, поднявшийся над заводом.
Читайте также:
Сотрудник НПЗ на Кубани умер от сердечного приступа во время атаки ВСУ
Атака беспилотников на Краснодарский край привела к пожару на НПЗ
ВСУ запустили четыре беспилотника по НПЗ в Ярославле, однако долетел только один
Евгения Парфентьева