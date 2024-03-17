Атака беспилотников на Краснодарский край привела к пожару на НПЗ

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Беспилотники нанесли удар по Славянскому нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) в Славянском районе Краснодарского края, сообщает оперативный штаб на Кубани в Telegram-канале.
Попытка нападения произошла около 3:00 по московскому времени. По данным Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) МЧС России по Славянскому району, беспилотники были нейтрализованы.
Пожар, возникший в результате падения одного из беспилотников, тушат 83 человека личного состава и 25 единиц техники.
Утром в субботу, 16 марта, произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе «Джизран» в Самарской области. Позднее губернатор региона Дмитрий Азаров заявил, что атаку на завод совершили украинские беспилотники.
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Пожар, возникший в результате падения одного из беспилотников, тушат 83 человека личного состава и 25 единиц техники.
«Привлеченные подразделения сообщают о том, что возгорание практически локализовано», – добавили в оперштабе.
Утром в субботу, 16 марта, произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе «Джизран» в Самарской области. Позднее губернатор региона Дмитрий Азаров заявил, что атаку на завод совершили украинские беспилотники.
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Александр Климов