Стало известно о состоянии детей погибшего помощника главкома ВСУ Залужного

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Дети помощника главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Геннадия Частякова, который погиб от взрыва гранаты, сейчас находятся в больнице. Со здоровьем дочери все стабильно, а старший сын находится в тяжелом состоянии после перенесенной операции. Об этом сообщает украинское издание УНН.
«Дочь находится в состоянии средней тяжести, угрозы жизни нет. Что касается сына, который также находился в доме в момент взрыва, то его состояние тяжелое», — пишет агентство.Ранее стало известно, что Частяков погиб из-за взрыва гранаты, которую ему подарил коллега в честь день рождения. Жена Частякова заявила, что гранта сдетонировала, когда муж открыл пакет с подарками.
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Алина Юрчак