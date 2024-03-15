На охранника из Пензы возбудили уголовное дело по статье «Госизмена»

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На охранника из Пензы возбудили уголовное дело за госизмену. Мужчина передавал представителям украинских ВС данные о предприятиях оборонно-промышленного комплекса в регионе. Об этом сообщает ГТРК «Пенза» со ссылкой на УФСБ региона.
Отмечается, что 58-летнего Игоря Н., охранника ТЦ «Горизонт», задержали 14 марта. В его доме был проведен обыск, в результате которого сотрудники правоохранительных органов изъяли мобильные телефоны.
По словам задержанного, он на регулярной основе передавал информацию о предприятиях ОПК в различных мессенджерах. Как сообщает Telegram-канал Baza, против мужчины возбуждено уголовное дело. Ему грозит лишение свободы сроком до двадцати лет.
Ранее сообщалось, что в Москве за госизмену задержан украинский агент, который запускал беспилотники близ военных объектов, чтобы запутать ПВО ложными целями.
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По словам задержанного, он на регулярной основе передавал информацию о предприятиях ОПК в различных мессенджерах. Как сообщает Telegram-канал Baza, против мужчины возбуждено уголовное дело. Ему грозит лишение свободы сроком до двадцати лет.
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Екатерина Коршунова