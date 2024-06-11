На пляже в Подмосковье нашли камень-шпион

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В уличной раздевалке на пляже рядом с Южными прудами в Электростали обнаружили замаскированное под камень устройство, пишет Telegram-канал Shot.
Камера и десяток аккумуляторов были скрыты в этом «камне».
К счастью, находку обнаружили утром, до прихода посетителей, так что план вуайеристов сорвался.
Камеру изъяли, и теперь ведется расследование, чтобы выяснить, кто её установил.
Ранее преподаватель кафедры КБ-1 «Защита информации» РТУ МИРЭА Василий Шутов предупредил, что отели, магазины и съёмные квартиры часто оснащают камерами. По словам эксперта, самый простой способ найти устройство — включить в полной темноте фонарик смартфона. Он пояснил, что любая камера предполагает наличие объектива, который начнёт бликовать.
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К счастью, находку обнаружили утром, до прихода посетителей, так что план вуайеристов сорвался.
Камеру изъяли, и теперь ведется расследование, чтобы выяснить, кто её установил.
Ранее преподаватель кафедры КБ-1 «Защита информации» РТУ МИРЭА Василий Шутов предупредил, что отели, магазины и съёмные квартиры часто оснащают камерами. По словам эксперта, самый простой способ найти устройство — включить в полной темноте фонарик смартфона. Он пояснил, что любая камера предполагает наличие объектива, который начнёт бликовать.
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Артем Кузьмин