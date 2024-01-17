Радио1
Главная / Новости / Общество/ Эксперт Шутов: Скрытую камеру поможет обнаружить фонарик смартфона

Эксперт Шутов: Скрытую камеру поможет обнаружить фонарик смартфона

17 января 2024, 04:28
Фото: iStock/Михаил Руденко

Фото: iStock/Михаил Руденко

Преподаватель кафедры КБ-1 «Защита информации» РТУ МИРЭА Василий Шутов предупредил, что отели, магазины и съёмные квартиры часто оснащают камерами. В беседе с «Прайм» он рассказал о способах, которые позволят их распознать.

По словам эксперта, самый простой способ — включить в полной темноте фонарик смартфона. Он пояснил, что любая камера предполагает наличие объектива, который начнёт бликовать. При этом если в камеру встроен источник инфракрасного излучения для съёмок в темное время, камерой смартфона нужно воспользоваться при включенном свете.

«Включенный ИК-излучатель на ней будет отображаться фиолетовым или красным цветом», — цитирует агентство слова собеседника.

Читайте также:

Предприниматель Аветов раскрыл секрет выбора качественного онлайн-курса

В России проиндексируют материнский капитал

Врач Спирочкина оценила вероятность появления рака из-за смартфона
#камеры
#смартфон
#эксперты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ТАСС: В России начинаются испытания нового пулемета калибра 5,45 мм для армии РФ
17 января 2024, 04:10

Фото: iStock/zim286

Новый ручной пулемет калибра 5,45 мм, разработанный специально для ВС РФ, уже полностью готов для государственных испытаний. Об этом 17 января сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
«Новый пулемёт разработан крупным отечественным производителем вооружения, он полностью готов и сейчас выходит на госиспытания», — сказал в интервью собеседник агентства.

Кроме того, планируется также создание экспортных версий пулемета под калибры НАТО — 7,62 мм и 5,56 мм.

Читайте также:

Лётчики ВКС РФ оценили новое личное оружие

В России создадут новую снайперскую винтовку

«Ростех» поставил военным акустическое оборудование для экстремальных условий
#испытания
#оружие
#армия россии
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Чикаго из-за мороза не работают зарядные станции для электромобилей Tesla
17 января 2024, 02:28

Фото: iStock/Wirestock

В Чикаго из-за морозов перестали работать зарядные станции для автомобилей Tesla. По данным телеканала Fox News, ещё с воскресенья водители в чикагском пригороде Ок Брук не могут зарядить свои электромобили. Десятки брошенных автомобилей находят и в других частях города.
Морозы до минус 30 градусов по Цельсию и сильный ветер сильно затруднили работу американской транспортной системы. В понедельник было отменено более 3 тыс. авиарейсов, значительная часть из которых пришлась на аэропорт Хьюстон имени Джорджа Буша в Техасе и аэропорт Нэшвилл в Теннесси.



Метеорологические службы Соединённых Штатов распространили предупреждение об опасных погодных условиях, которые затронули примерно 125 млн человек.

Читайте также:

Daily Mail: В Техасе на заводе Tesla робот напал на сотрудника

CNBC: Маск требует согласовывать с ним наем каждого нового сотрудника Tesla

Мантуров ответил на вопрос, будет ли E-Neva лучше Tesla
#электромобили
#водители
#сша
#морозы
#погода
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Украине накажут авторов сюжета, показавших в эфире карты с российским Крымом
17 января 2024, 00:38

Фото: iStock/Bigandt_Photography

Авторы сюжета на украинском телевидении, в котором фигурируют карты с Крымом в составе России, понесут наказание. Соответствующее сообщение появилось на сайте телемарафона «Мы — Украина».
«Команда признает свою ответственность. Степень вины каждого из причастных к созданию и выпуску материала в эфир определяется. Виновники неизбежно понесут наказание», — говорится в сообщении на сайте телемарафона.

Во вторник украинский парламентский телеканал «Рада» в прямом эфире показал карту России, включающую Крымский полуостров. Отмечается, что карта была по ошибке дана журналистами во время репортажа о якобы случившемся из-за плохих погодных условий коммуникационном коллапсе в России.

Другие украинские СМИ сразу же заметили «ошибку» в карте, после чего телеканал ограничил возможность перемотки эфира назад.

Ранее в новом интервью британскому журналу Economist, президент Украины Владимир Зеленский раскрыл планы Вооруженных сил страны на 2024 год. Он объявил, что украинские войска будут активно действовать с целью изоляции Крыма и переключатся на оборону на востоке.


Читайте также:

На украинском парламентском телеканале показали карту России с Крымом

Залужный в 2022 году хотел провести дерзкое контрнаступление в Крыму

В Крыму заявили, что Зеленский попадет на полуостров только в наручниках
#россия
#крым
#украина
#карта
#наказание
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Американские» россияне будут голосовать на выборах президента РФ в трёх городах
Посол Антонов рассказал о будущем голосовании на выборах президента РФ
17 января 2024, 00:12

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Голосование на предстоящих выборах президента России пройдет в США 17 марта на трех участках, которые будут открыты в Вашингтоне, Нью-Йорке и Хьюстоне. Об этом сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов.
Посольство уже попросило власти США усилить меры безопасности около российских дипломатических миссий в связи с предстоящими в марте выборами президента России, добавил он.

По словам дипломата, ситуация в сфере безопасности работы нашего посольства и консульств серьезно ухудшилась, в том числе из-за действий представителей украинской диаспоры.

Читайте также:

Посол России оценил реакцию США на ракетные удары по Украине

Посол Антонов: Новыми санкциями США зачеркивают последние возможности диалога

Посол Антонов заявил, что США «потеряли связь с реальностью»
#посол
#россия
#сша
#нью-йорк
#голосование
#выборы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Крещение Господне 19 января: как отмечают в 2024 году, приметы, купание в проруби
17 января 2024, 00:05

Фото: IStock/Sviatlana Lazarenka

Православные христиане 19 января отмечают важный церковный праздник – Крещение Господня. Откуда появилась традиция нырять в прорубь, является ли это обязательным обрядом, история торжества и как принято его отмечать, читайте в материале «Радио 1».

Крещение Господне 2024: когда отмечают


Крещение Господня или Богоявление является одним из 12 главных церковных праздников, поэтому дата торжества не меняется и всегда приходится на 19 января. Канун праздника называют Крещенским Сочельником, его отмечают 18 числа.

Крещение Господне: история церковного торжества


Согласно Евангелию, пророк Иоанн Предтеча вышел к реке Иордан, в которой иудеи совершали религиозные омовения и начал говорить народу о покаянии и оставлении грехов. В возрасте 30 лет к реке пришел Иисус Христос и просил Иоанна крестить его. Во время крещения, с небес сошел Святой Дух в виде голубя. При этом все услышали слова Бога Отца: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». В этом событии людям была явлена Святая Троица.

После крещения Иисус провел 40 дней в пустыне, где постился и воздержался от искушений дьявола.

Богоявление или Крещение Господне 2024: традиции торжества


Традиционно во всех храмах в этот день проходят богослужения. Главным событием торжества является освящение воды. Это происходит дважды: накануне – 18 января и в Крещение – 19 января. Верующие окропляют святой водой каждый угол в доме, пьют ее и омываются. Считается, что освященная вода обладает целебными свойствами, а также она способна очистится от негатива.

Согласно церковному преданию, святой в Крещение становится не только вода, но и снег.


Крещенские купания 2024


Крещенские купания в проруби являются старой традицией. Верующие считают, что так можно очистить душу и приблизиться к Богу. Православные окунаются в проруби в ночь с 18 на 19 января. Однако погружение в ледяную воду не заменяет крещение или исповедь, а также не является обязательным церковным обрядом.

Врач Чернышова объяснила, почему в проруби нельзя купаться нетрезвым
Врач Чернышова объяснила, почему в проруби нельзя купаться нетрезвым

О том, как подготовиться к погружению в прорубь и не навредить здоровью, читайте в материале «Радио 1».

Крещение или Богоявление: приметы, чего нельзя делать


В православный праздник нельзя ссориться, сквернословить и злиться. Также нельзя держать в голове плохие мысли и желать кому-то зла. Сказанное в сердцах может навредить человеку в будущем. Если в этот день свататься или делать предложение, то брак будет благословлен небесами.

Окна и двери в Крещение нужно открывать настежь. Это позволит выгнать всё плохое и запустить в дом удачу и благополучие.

Считается, что в ночь на 19 января снег обладает целебной силой. Им можно растереть лицо и руки. Это принесет здоровье и красоту.

Плакать в Крещение нельзя. Если будут пролиты слезы, то весь год пройдет в печали и бедах.

Разбить посуду на Крещение – к свадьбе.

Читайте также:

Спасатель назвал главные причины гибели во время Крещенских купаний

Врач назвал лучшую дату подготовки к Крещенским купаниям

Терапевт Лапа рассказала, для кого опасны купание в проруби и посещение бани
#купание
#праздник
#снег
#крещение
#традиции
#богослужения
#церковь
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Крещенский Сочельник 18 января: значение, традиции и запреты
17 января 2024, 00:00

Фото: istockphoto / Andrey Rykov

18 января православные верующие готовятся к великому празднику Крещения. В 2024 году Крещенский Сочельник приходится на четверг. Редакция «Радио 1» расскажет о традициях церковного торжества и о том, как правильно к нему подготовиться.

Когда празднуется Сочельник?


В России традиционно празднуется два Сочельника – Рождественский и Крещенский. Рождественский сочельник приходится на 6 января. Крещенский сочельник (или канун Богоявления) — на 18 января. Период между сочельниками называется Святки. Считается, что этот период самый благоприятный для гаданий, хотя церковь их не приветствует.

Крещенский Сочельник: традиции праздника


Христиане в Крещенский Сочельник соблюдают пост. В пищу разрешается употреблять только сочиво, традиционное кушанье, представляющее собой отварное пшено с медом, соком или изюмом. Название праздника происходит от наименования блюда. Другую еду до утренней литургии 19 января и первого глотка освященной крещенской воды употреблять не следует.


Крещения Господня 2024: как подготовиться к купанию в проруби и правильно окунаться
Крещения Господня 2024: как подготовиться к купанию в проруби и правильно окунаться

Такое воздержание установлено церковью в память о древней традиции. Раньше люди крестились в сознательном возрасте и перед обрядом было принято держать пост.

По традиции, в ночь с 18 на 19 января, люли выходили из домов, чтобы увидеть «разверзшиеся небеса», которые часто напоминают северное сияние. Согласно церковному преданию, именно в эту ночь людям явилась Святая Троица. Именно тогда разверзлись небеса и раздался голос Отца Небесного.

Крещенский Сочельник: приметы, чего делать нельзя


18 января не следует брать в руки все то, что может принести несчастье или смерть. Пользоваться острыми предметами, ходить на охоту, шить, резать скотину, заниматься готовкой в церковный праздник нельзя. Пользоваться ножами в Сочельник строго запрещено. Заготовки и уборку было принято делать заранее.

Как правильно подготовиться к сочельникам и провести их?


Вкушать сочиво в этот день можно только после появления на небе первой звезды. После Литургии в храмах выносится свеча и священники поют перед ней тропарь Иисусу Христу. Православные христиане обязательно посещают в этот день церковную службу.
Затем происходит освящение воды. Ее следует пить весь год со светлыми мыслями.


Гадания в Крещенский Сочельник


Считается, что гадания в ночь на 7 января самые сильные и точные. Незамужние девушки как правило хотят знать где и когда встретят свою судьбу, а семейные женщины пытались таким образом узнать какой их ждет урожай.

Гадание на иголках


Две иглы натираются жиром, чтобы поверхность стала скользкой. После этого иголки опускаются в сосуд с водой. Далее гадающему нужно задать интересующий вопрос. Толковать ответ нужно исходя из того, как поведут себя иголки: если они шли на дно, это сулило неприятность, если сошлись вместе — можно было рассчитывать на искренние отношения, а вот если разошлись — это предвещало разлуку с возлюбленным.

6 января 2023 — Сочевник, или Сочельник: Что можно и чего нельзя делать
6 января 2023 — Сочевник, или Сочельник: Что можно и чего нельзя делать


Гадание на зеркале


Два зеркала нужно расположить друг напротив друга, погасить свет и зажечь свечи. Затем нужно сесть между двух зеркал и произнести: «суженый-ряженый, приходи себя показать и меня посмотреть». Через некоторое время зеркало начнет тускнеть и в нем появится образ жениха.

Гадание на нити


Для гадания нужно взять три нити: черную, белую и красную. Все нити продевают в иголки и крепят на спину так, чтобы их можно было достать рукой. Крепить нити нужно не самому, чтобы не знать в каком порядке они будут расположены. Затем девушка выдирает одну из ниток. Какого цвета она будет, такая судьба ждет ворожившую.

Если попадется белая — свадьба еще не скоро, если черная — замужество не принесет счастья, красная — торжество и беременность случатся в этом году.


Читайте также:


Старый Новый год 2024: история, традиции, правила и гадания

Россиянам рассказали, как правильно загадывать желание на Рождество

Врач назвал лучшую дату подготовки к Крещенским купаниям
#церковь
#праздник
#традиции
#пост
#новый год
#крещение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Жильцам аварийных домов Солнечногорска начнут давать новые квартиры с мая
16 января 2024, 22:40

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Жильцы аварийных домов солнечногорского микрорайона Центральный с мая могут готовиться к новоселью. Об этом объявил министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев во время встречи с жителями, сообщили в пресс-службе ведомства.
Аварийными в микрорайоне признаны 17 домов. Оттуда уже переселены в безопасные и комфортные квартиры 87 семей. Во II квартале 2024 года планируется предоставить современное жилище ещё 101 семье. Расселяемая площадь аварийного жилья составит 4,2 тыс кв м.
«В рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» в округе заканчивается строительство двух жилых домов с квартирами для переселенцев. Это многоквартирные дома в переулке Механизаторов и микрорайоне Рекинцо-2. Строительство фактически завершено, и с мая семьи уже могут готовиться к новоселью», – сказал Локтев.
Он добавил, что ближайшая встреча с жителями микрорайона состоится 18 января в администрации городского округа Солнечногорск. На ней планируется детально рассмотреть способы переселения из каждого аварийного помещения.

Читайте также:

Воробьёв рассказал жителям Солнечногорска о решении проблем с теплоснабжением

На маршрут №34 в Солнечногорске вывели ещё один автобус

Воробьёв проверил работу отремонтированной котельной в Солнечногорске
#солнечногорск
#аварийное жильё
#квартиры
#дом
#строители
#владимир локтев
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин продлил программу «Формирование комфортной городской среды» до 2030 года
16 января 2024, 21:46

Фото: пресс-служба Минблаго МО

Владимир Путин продлил Всероссийский конкурс создания комфортной городской среды. Об этом президент объявил на вручении Всероссийской премии «Служение», сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.
Конкурс проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Как сообщил глава государства, благодаря ему были разработаны многие полезные начинания. Поэтому и было принято решение о его продлении до 2030 года.

По данным министерства, за пять лет участия в конкурсе 40 проектов из Московской области стали победителями, 30 из них полностью реализованы. По программе «Формирование комфортной городской среды» за этот период в регионе реализовано 480 объектов благоустройства.
«Пятый год подряд Московская область занимает третье место среди регионов России по индексу качества городской среды. Подмосковье — субъект с самым большим количеством городов – их 74, что составляет 6,6% от общего количества городов в стране», – отметил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин
В этом году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» запланировано благоустройство 54 общественных территорий. Это 16 пешеходных зон и площадей, 15 парков, семь набережных и 16 скверов.

Читайте также:

В Подмосковье будет работать 231 место для Крещенских купаний

В 2024 году планируют благоустроить «Летний парк» в Люберцах

Обновлённый парк «Взлёт» в Домодедове стал новым центром притяжения в округе
#михаил хайкин
#министерство благоустройства мо
#конкурс
#городская среда
#президент
#владимир путин
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Каширский школьник выиграл конкурс экологических проектов
16 января 2024, 21:23

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Ученик седьмого класса Каширской коррекционной общеобразовательной школы-интерната Никита Борискин стал победителем конкурса «ЭКОПОДМОСКОВЬЕ.РФ». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Конкурс детских и молодёжных экологических проектов проходил в Московской области четвёртый год подряд. Торжественная церемония награждения победителей конкурса «ЭКОПОДМОСКОВЬЕ 2023» состоялась в Мытищах. Никита победил в номинации видеоработ с проектом «Хочешь изменить экологию Земли? Начни с себя», – говорится в сообщении.
Победителей наградили за участие в конкурсе, а также за вклад в популяризацию и сохранение экологии планеты.

Читайте также:

Каширские дворы и дороги расчищают от снега и наледи

В помещениях каширских школ проверили температуру

Педагоги, учащиеся и родители Каширы собрали помощь участникам СВО
#подмосковье
#московская область
#конкурс
#экология
#кашира
#школьник
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф