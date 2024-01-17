Эксперт Шутов: Скрытую камеру поможет обнаружить фонарик смартфона

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Преподаватель кафедры КБ-1 «Защита информации» РТУ МИРЭА Василий Шутов предупредил, что отели, магазины и съёмные квартиры часто оснащают камерами. В беседе с «Прайм» он рассказал о способах, которые позволят их распознать.
«Включенный ИК-излучатель на ней будет отображаться фиолетовым или красным цветом», — цитирует агентство слова собеседника.
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