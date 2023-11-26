На рейсе «Аэрофлота» пострадал человек во время турбулентности

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В пресс-службе «Аэрофлота» сообщили, что рейс авиакомпании Петропавловск-Камчатский — Москва попал в зону сильной турбулентности. Пассажирка, не находящаяся в своём кресле, пострадала, пишет РИА Новости.
«При выполнении рейса SU1731 Петропавловск-Камчатский - Москва от 24.11.2023 воздушное судно попало в зону сильной непрогнозируемой турбулентности. Безопасности полета угрозы не было. Командир воздушного судна быстро вывел самолет из зоны турбулентности», — цитирует агентство текст сообщения.
В «Аэрофлоте» отметили, что из-за особенностей природного явления такой вид турбулентности спрогнозировать невозможно. В целях безопасности пассажирам рекомендуют находиться с застегнутыми ремнями на протяжении всего полета.
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Диана Аванесян